'Yarının Kadın Yıldızları'na başvurular başladı

İstanbul Müzik Festivali'nin “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu”nun dördüncü yıl başvuruları açıldı. Uluslararası arenada yeni ufuklar açmayı hedefleyen genç kadın müzisyenler fona, 16 Nisan Cuma gününe kadar başvurabiliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin, kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla 2018'de başlattığı "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" projesine başvurular açıldı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) işbirliğiyle gerçekleşen proje yetenekli kadın müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmayı amaçlıyor.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında sürdürülen bu fona lisans veya lisansüstü seviyesinde yurtdışında bir müzik okulundan kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

16 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek başvurular, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu ve şartnameyle ilgili ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org/tr/yarinin-kadin-yildizlari/hakkinda