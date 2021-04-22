Yapı Kredi Sanat’ta 23 Nisan etkinlikleri

Yapı Kredi Sanat’ta 23 Nisan vesilesiyle, yayımlandığından bu yana 75 yılı geride bırakan Doğan Kardeş dergisi ile J.K. Rowling’in çocuklar için yazdığı son kitabı Ickabog konuşulacak

Doğan Kardeş dergisi ilk kez 23 Nisan 1945 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası’nın desteğinde Şevket Rado ve Vedat Nedim Tör tarafından çıkartılmaya başlandı. 1988 tarihinde yayınına son verilmesine kadar geçen 33 yılda çocuk dergiciliğinde bir efsane haline geldi ve 4-5 kuşak boyunca çocukların anılarında derin izler bıraktı. Yarım asra yakın bir zaman boyunca çocukların dünyasında samimiyetiyle en yakın dostları olarak yer edinen Doğan Kardeş'te, Suna Kan’dan İdil Biret’e, Coşkun Aral’dan Pınar Kür’e, Talât Sait Halman’dan Garo Mafyan’a kadar günümüzün birçok ünlü isminin yazıları, çizimleri, mektupları ve başarıları yer aldı.

Yapı Kredi Kültür Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, yayımlandığından bu yana 75 yılı geride bırakan Doğan Kardeş’i “dünün çocukları” ile birlikte yeniden hatırlıyor. Yazar Doğan Gündüz, Akademisyen Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat ve akademisyen Doç. Ilgım Veryeri Alaca, Doğan Kardeş ve çocuk yayıncılığını ele alacak. Çocuk yayıncılığının önemi ve nasıl ele alınması gerektiğine dair örneklerin de tartışılacağı söyleşide ayrıca “Doğan Kardeş ile büyüyen”lerden Coşkun Aral, Oya Baydar, Neveser Aksoy ve Uğur Vardan, Doğan Kardeş ile tanışmalarını ve Doğan Kardeş'in kendileri için anlamını anlattıkları videolarıyla katkıda bulunacaklar.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye 23 Nisan Cuma günü saat 18.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.

“ICKABOG’U RESİMLEYEN ÇOCUKLAR”

Ickabog, J.K. Rowling’in on yılı aşkın bir süre önce kendi çocukları için kaleme aldığı özgün bir masal. Pandemi sırasında Rowling bu hikâyesini tüm çocuklar ve aileleri ile paylaşmaya karar verdi. Okurlarını da bu nefes kesici maceranın bir parçası olmaya davet etti.

Ickabog hikâyesi iki ay boyunca her gün, bölümler halinde YKY’nin internet sitesinde yayınlandı. Hikâyenin yayınlandığı süre boyunca, hikâyeyi okuyan çocuklar yaptıkları resimleri Yapı Kredi Yayınları’nın düzenlediği resim yarışmasına gönderdi. Ickabog Resim Yarışması’na katılan yüzlerce resim arasından seçilen toplam 34 resim Ickabog'un Türkçe baskısında yerini aldı. Böylece J.K. Rowling’in yeni kitabı Türkiye’den genç sanatçıların özgün resimleriyle okurla buluştu.

Ickabog Resim Yarışması’nı kazanarak, kitapta resimleri yer alan sekiz çocuk, 23 Nisan vesilesiyle, okurla bir araya geliyor. Yaratıcı Drama eğitmeni Çiğdem Odabaşı’nın moderatörlüğüyle düzenlenen söyleşilerde, çocuklarla hem çok sevdikleri bir yazarın kitabında yer almanın heyecanı paylaşılacak ve hem de resimleriyle renklendirdikleri Ickabog üzerine konuşulacak.

Bu söyleşi de 25 Nisan Pazar 13.00’te, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.