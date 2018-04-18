Haftalık Bağımsız Gazete 20 Nisan 2018
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Yaban pop, Kadıköy’e iniyor!

Hafta sonları elektronik müzik ağırlıklı partileriyle dikkat çeken Kadıköy’ün yeni eğlence ve müzik mekanlarından  [mecra] teras, sezonu Yolda grubuyla açıyor.  

Yaban pop, Kadıköy’e iniyor!
Gökçe UYGUN

Dinleyenlerini ferahlatan ve kıpır kıpır eden müzikleriyle akıllara yer edinen Yolda grubu, 21 Nisan Cumartesi gecesi saat 22.00’de sahne alacak. Kendi ifadeleriyle ‘yaban pop’ yapan Yolda’nın müziğinde dokuz sekiz ritimlerden caza, reggaeye kadar birçok melodiyi yakalamak mümkün. Grupta  Zeynep Kuyumcu’nun vokali, Barış Ertürk ve Duru Tuna’nın saksafonuyla birleşiyor. Gruba Okan Kaya ukulele, Volkan Polat gitar, Ömer Nafiz bas gitar, Mertcan Bilgin de davulla eşlik ediyor.

Yolda’nın dinleyicisine vereceği huzurun ardından after partide [mecra] teras’ın dans pisti Şevval Kılıç’ın techno tınılardan Kamuran Akkor’a kadar geniş bir yelpazesi bulunan setleriyle hareketlenecek.  DJ’lik kariyerini ‘Bir iki partide çaldım, sonra teklifler gelmeye başladı ve başlamış bulundum’ diyerek tanımlayan Kılıç, çala çala-boza boza öğrendiği müziğiyle, dinleyicileri sabahın ilk ışıklarına kadar dans ettirecek. 

20 lira olan biletler, [mecra] gişesinden alınabiliyor.

Etiketler; #yolda grubu #konser #kadikoy #mecra
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