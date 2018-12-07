Vizyona girmeyecek film; Lavinya

Yönetmen Kerem Topuz, ‘birbirine benzeyen iki insanın iletişimsizliği üzerine bir anekdot’ olarak tanımladığı bağımsız filmi ‘Lavinya’yı filmini, vizyona sokmak yerine internette yayınlamayı planlıyor.

Hayatın anlamsızlığından yakınan, geçmişi şaibeli ve gizemli bir genç kız olan Lavinya (Derya Ekşioğlu), kendisi ve geleceği ile ilgili yeni kararlar vermek zorundadır. Ancak ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Bir gece ansızın karşılaştığı karizmatik bir delikanlı (Timo Roy) Lavinya'nın hayata karşı bakış açısının değişmesine yol açar.

Bağımsız film Lavinya’nın tanıtımından cümleler bunlar. Kerem Topuz’un hem yazıp hem yönettiği film, 9 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de Karga’da seyircisiyle ilk kez buluşacak.

Lavinya’yı, Topuz’a sorduk.

Kerem önce sizi biraz tanıyalım, okurlarımıza tanıtalım.

Profesyonel uzmanlık alanlarım tek bir konuyla sınırlı olmadığı için bu tarz sorulara kısa ve net cevaplar veremiyorum maalesef. Ama özetlemem gerekirse yoğunluklu olarak prodüksiyon sektöründe yönetmen olarak ticari videolar ve çağdaş sanat alanında pop art işler üretiyorum diyebilirim. Aynı zamanda sinema üzerine "Doğaçlama Film Çekmek" isimli kitabın yazarıyım. Lavinya yazar ve yönetmen olarak ikinci sinema filmim.

Bu filmi çekmeye nasıl ve ne zaman karar verdiniz? Yani Lavinya aklınıza ilk ne zaman düştü?

Aslında ilk filmim Film'i çektiğim zamanlardan beri aklımdaki bir projeydi. Yani en az 7-8 senelik bir mazisi var. Ancak finansal olarak istediğim bütçeyi oluşturmam oldukça vaktimi aldı. Çünkü Lavinya benim diğer iki sinema filmimden daha aykırı bir proje... Bu finansal açmaz projenin zaman içerisinde temel fikir haricinde oldukça değişmesine yol açtı. Çok da iyi oldu.

Ve filmi çekmeye ne zaman başladınız? Çekimler nerelerde yapıldı, ne kadar sürdü?

Çekimlere 2017'nin Ekim ayında başladık. Finansal mevzulardan 2 haftada bitirdik. Ağırlıklı olarak Tekirdağ il sınırlarındaki yollarda ve İstanbul'da geçirdiğimiz bir günde çekimleri tamamladık.

Lavinia bir Özdemir Asaf şiiri. Neden filminize isim olarak seçtiniz?

Filmin isminin ve konusunun Özdemir Asaf'ın Lavinia'sıyla hiçbir ilgisi yok aslında. Bir dönem basında Lavinya'nın filmi mi yapılıyor gibi bir yaygara koptu ve benim filmim Asaf'ın Lavinia'sıyla birlikte anıldı. İşin gerçeği bir isim benzerliği. Eğer bir benzerlik aranacaksa dünyanın bilinen ilk kadın seri katili Lavinia Fisher'ın ismi benim filmim için daha yakın bir benzetme olacaktır.

Filmin tanıtımı iki cümleden oluşuyor nerdeyse. Hayatın anlamsızlığından yakınan Lavinya'nın, karizmatik bir delikanlıyla yolunun kesişmesi diye özetleyebiliriz. Bu bir aşk ve yol hikayesi mi?

Evet bir yol hikayesi ama bir aşk hikayesi diyemem. Çünkü filmin odaklandığı ve aradığı şey aşk değil. Aşk dediğimiz zaman konuyu sınırlandırmış ve beklentiyi başka bir yöne yönlendirmiş oluruz. Bu film aslında birbirine oldukça benzeyen iki insanın iletişimsizliği üzerine bir anektod. Evet, bu bir hikaye de değil aslında bu film tam anlamıyla bir anekdot!

Filmi izleyecek olanlara çok da ipucu vermeden, konuyu biraz daha açar mısınız?

Açamam… (gülümsüyor)

Sadece 2 oyuncu var ki ikisi de daha önce oyunculuk yapmamış. Nasıl seçtiniz?

Evet doğru sadece iki ana karakter var ve ikisinin de profesyonel anlamda bir oyunculuk deneyimi yok. Ben oyuncu seçerken, oyuncunun ne kadar gişesi olduğuna, ne kadar şöhretli olduğuna, oyuncu olup olmadığına bakarak hareket etmem. Sadece yarattığım karakterlere ne kadar uyup uymadıklarıyla ilgilenirim. Derya'yı da ve Roy'u da filmin ruhuna "cuk oturdukları" için seçtim. Oyuncu olmadıkları halde harika bir iş çıkardılar. İkisiyle de gurur duyuyorum.

Fragmanda hiç replik yok. Az diyaloglu bir film mi?

Aslına bakarsanız tam tersi.

Bence her sanat eserinin söyleyeceği bir sözü vardır. Sizinkisi ne?

Benim yok…

Filmin Kadıköy ile bağlantısı nedir?

Filmin değilse de benim Kadıköy'le bağlantım var. Tek bir yerde ikamet etmesem de ağırlıklı olarak yaşadığım lokasyon Kadıköy. İstanbul'da, olmaktan en çok hoşlandığım ve vakit geçirdiğim yer de Kadıköy. Yakın çevrem de bu civarda yaşıyor.

Neden ilk gösterimi Kadıköy Karga'da yapıyorsunuz?

Bu film tam anlamıyla underground bir film. Filmin tasarımından çekim sürecine ve ruhuna kadar... Filmin ilk gösteriminin de bu ruha uygun olması gerektiğini düşündüğüm için Kadıköy Karga'da olmasını istedim.

Lavinya bağımsız bir film mi?

Tamamen bağımsız bir film. Finansmanını yakın bir arkadaşımla birlikte kendi cebimizden karşıladığımız ve destekçilerimizin katkılarıyla başardığımız bir film. Bu film büyük bir özveriyle hiçbir karşılık beklemeden emek harcayan küçük ve çok özel bir ekibin müthiş bir başarısıdır. Katkıda bulunan herkese aracılığınızla sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız, sağ olun var olun!

Vizyon tarihi nedir? Bağımsız bir film olduğu için bu konuda endişeniz var mı?

Henüz belli değil ancak vizyon yapmak isteyip istemediğimden de emin değilim. Türkiye'deki mevcut sinema piyasası gerçeklerini göz önünde bulundurduğumda bu filmin taşıdığı sorumluluğun daha büyük olduğu fikrine kapılıyorum. Ayrıca bağımsız sinemanın da tek kurtuluşunun yüzde yüz internet mecrasında olduğunu düşünüyorum. Tamamen alternatif bir vizyon planlaması olarak bu filmin gösteriminin belli bir internet platformunda, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın binlerce kişiye ulaşmasını hedefliyorum. Bu bağlamda bildiğiniz yayın platformlarıyla görüşmelerim devam ediyor.

(Afiş bilgisi: Grafik Tasarım: Gürkan Kızılsakal / Fotoğraf: Alper Doruk)