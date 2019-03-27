Viyana’dan müzik esintileri

Bu hafta Kadıköy’ün iki konser mekanında yapılacak iki farklı konserde, Avusturya’dan müzisyenler sahne alacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Viyana Yaylı Çalgılar Beşlisi’ni (Wiener Kammersymphonie) ağırlayacak. Konser, 1 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de yapılacak.

2006 yılında Viyana'daki çeşitli orkestralarda öne çıkan müzisyenler tarafından kurulan grup, klasiklerden çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip. Konser programlarında genellikle parlak eserler olmasına rağmen unutulmuş veya gözden kaçmış parçalara ve senfonik eserlerin oda müziği uyarlamalarına yer veriyorlar. Bu konserde İsviçreli klarnetçi Fabio di Casola ve Hollandalı bariton Sef Thissen konuk solist olarak sahne alacak.

Viyana’dan Japon esintisi

Bu konserden iki gün sonra da Yeldeğirmeni’nde “Viyana’dan Japon Rüzgârı” esecek. Viyana’da faaliyet gösteren Viyana Japon Üçlüsü, Yeldeğirmeni Sanat’ta sahne alacak.Sakuya Okayasu (piyano), Ayano Kumada Albert (soprano) ve Kanako Gergov’dan (keman) oluşan üçlü ekibe, Japon piyanist Noriko Adachi ve Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Korosu eşlik edecek. Sanatçılar bu konserinde, Türkiye’de çok sevilen Stüdyo Ghibri’nin anime eserlerinin şarkılarını seslendirecek ve birçok Japon eserlerini dinleyicilerine sunacaklar. Bunların yanı sıra soprano eşliğinde Mozart’ın Türk Marşı’na yeni bir yorum getirecekler.

Ücretsiz olan bu konser 3 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:00’de yapılacak.