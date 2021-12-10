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Virtüözlerin Müziği’nin konuğu Sergei Yerokhin

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın başlattığı “Virtüözlerin Müziği“ konser serisi Rus asıllı İspanyol piyanist Sergei Yerokhin ile devam ediyor

Virtüözlerin Müziği’nin konuğu Sergei Yerokhin
GazeteKadıköy

Süreyya Operası, 13 Aralık akşamı İstanbullu müzikseverleri, Liszt’in Schubert eserlerindeki transkripsiyon dehasını, Norma operasının özünü nasıl 15 dakikaya yoğunlaştırdığını ve aykırı Rus besteci Modest Mussorgsky’nin benzersiz eseri “Bir Sergiden Tablolar”ından resmin müziğe tezahürü duyacakları harika bir resital programına davet ediyor.

Son dönemde bu programla verdiği resitallerle ve efsanevi “I MUSICI” ile çıktığı turneyle dikkatleri üzerine çekerek Avrupa’da kendinden söz ettiren, döneminin en sıkı gelenekçi piyanistlerinden Sergei Yerokhin derin ve virtüözite içiren performansıyla Süreyya Operası’nda dinleyicilerini selamlayacak.

Kam Management & Dermoskin’nin katkılarıyla gerçekleşecek bu konserler serisinin biletleri Süreyya Operası gişesinden ve Kadıköy Belediyesi’ne ait https://bilet.kadikoy.bel.tr/ sitesinden satın alınabilir.

Etiketler; #Virtüözlerin Müziği #Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası #Sergei Yerokhin #Rus asıllı İspanyol piyanist
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