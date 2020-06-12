Video formatında tiyatro

Tiyatroya gidemediğimiz bu dönemde Tiyatro BeReZe, video formatında çocuk oyunları yayınlıyor

Salgından ötürü tiyatro ve sinema salonları kapalı vaziyette. Pandemi dönemi, sinema ve tiyatro sektöründeki kişilerin yeni mecralar ve yeni yöntemler denediği bir sürece dönüşüyor. Her sene haziran ayında festivalini gerçekleştiren Documentarist, sinema salonlarına gidemediğimiz bu dönemde “Documentarist Home Edition” adı altında festival tadında bir seçki sunuyor. Birçok söyleşinin de yapıldığı “home edition”da açılış, 6 Haziran’da Tiyatro BeReZe’nin video formatında yaptığı “Kırmızı Başlıklı Kız” oyunu ile yapıldı. Gösterimin ardından ise Tiyatro BeReZe’den Firuze Engin ve Erkan Uyanıksoy ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde farklı bir yöntem izleyen Tiyatro BeReZe, “canlı kitap” etkinliğini Zoom üzerinden gerçekleştiriyor. Normalde sekiz senedir bu etkinliği yaptıklarını söyleyen Firuze Engin, sahnede veya gittikleri okullarda kitap okuyup aynı anda kitaptan belli bölümleri canlandırdıklarını dile getiriyor. Pandemi sürecinde tiyatronun kapısını kapatıp eve çekildiklerini belirten Engin, bu süreçte birlikte bir şeyler yapmak istediklerini ve birkaç hafta sonra canlı kitabı video formatında yapma fikrinin ortaya çıktığını ifade ediyor. “Korudaki Komşular” oyununun ilk deneme olduğunu söyleyen Engin “Şunu çok konuştuk: Biz bu kadar sıkılıyoruz ve kaygılıyız. Pandemi döneminde sürekli evde olma hali çocuklar için nasıl bir ruh halidir, nasıl bir duygudur? Onlar için, onları eğlendirebilecek içerikler üretelim istedik. Ve canlı kitap buna çok uygun bir formattı. İlkini denedik ve çocuklar çok sevdiler. Biz de eğlendik yaptığımız şeyden.” diyor.

“SÜRECİ FAYDALI BULUYORUM”

Pandemi sürecinin hem negatif hem de pozitif tarafları olduğunu söyleyen Engin, tiyatro sektöründe şunu gördüklerini ifade ediyor: “Gerçekten güçlü bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Tiyatronun maddi, manevi iyileştirilmesine ve yüzde 100 devlet desteğine ihtiyaç var. Ama o devlet desteği yok. Hali hazırda tiyatro yapmıyorken bunları düşünmek için büyük bir zaman açıldı tiyatrocuların önüne. Çok iyi örgütlenmeler oluşmaya başladı. Bunun öncesinde Kadıköy Tiyatrolar Platformu, Tiyatro Kooperatifi kurulmuştu, onlar güçlendi. Şimdi ‘tiyatromuz yaşasın’ diye Türkiye’deki bütün tiyatroları kapsayan bir inisiyatif oluştu. Orada maddi sorunlara, devletten istediğimiz taleplere, tiyatronun neye ihtiyacı olduğuna, tiyatronun estetik yanına dair bir sürü şey konuşuluyor. Ben çok faydalı buluyorum bu süreci. Yeni tanışıklıklar, yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar oluşmaya başladı.”

Tiyatro BeReZe olarak bir araya gelmelerinin hikayesini anlatan Erkan Uyanıksoy, en önemli sebeplerden birinin Türkiye’de çocuklara dair kötü işler yapılması olduğunu söylüyor. Bunun sebebinin çocukların ciddiye alınmaması olduğunu belirten Uyanıksoy “Bu anlamda bizim yetişkinlere yaptığımız tiyatro ile çocuklara yaptığımız tiyatro arasında aslında bir fark yok. İkisini de aynı ciddiyetle yapıyoruz.” diyor. Uyanıksoy, hem yetişkinlerin hem de çocukların keyif aldığı işler yapmak istediklerini ifade ediyor.

“Korudaki Komşular” oyununu Tiyatro BeReZe’nin YouTube kanalından; “Kırmızı Başlıklı Kız” oyununu ise Documentarist’in YouTube kanalından izleyebilirsiniz.