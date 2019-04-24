Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku Kadıköy’de

Türkiye’nin çeşitli dönemlerinin kurbanı “Vicdani” isimli adamın acı komedyası Kadıköy Sinemasında izleyici karşısına çıkıyor

“Haldun Taner’in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” eserinden yola çıkılarak Türkiye’nin çeşitli dönemlerinin, çeşitli koşullandırma evrelerinin kurbanı “Vicdani” isimli bir küçük ezik adamın acı komedyası Kadıköy Sinemasında izleyici karşısına çıkıyor. Prömiyeri Sahne Maslak'ta yapılan “Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku” Commedia dell’arte maskelerinden ilham alınarak yarım komedya maskeleriyle sahneleniyor.

Mine Çerçi’nin yönettiği oyunda, Ozan Erdönmez, Mehmetcan Özkenar, Gizem Akdoğan, Bora Öğünç, Ensar Gündüzay, Fatih Şeremetli, Dilan Oğuz ve Emre Dalar rol alıyor.

Fitiko Kumpanya tarafından sahnelenen oyunun müziklerini Berkay Yiğitaslan, maske tasarımını Kevin Casey, kostüm tasarımını Ülkü Şahin, ışık tasarımını Hasan Demir, koreografileri ise Fatma Sarı ve Ensar Gündüzay hazırladı. "Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku" 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30’da Kadıköy Sinemasında .