Haftalık Bağımsız Gazete 24 Nisan 2019
Alternatif Sesler
Eski Moda’dan yeni şarkılar!
Eski Moda’dan yeni şarkılar!
Şehrin Kadıkeyfi
“Fikirtepe’yi dramatize etmiyoruz”
“Fikirtepe’yi dramatize etmiyoruz”
Yazı Dizisi
Kemal Tahir'den Nazım Hikmet'e
Kemal Tahir'den Nazım Hikmet'e
Kente Kadıköy'den Bak
Sinematek gösterimleri başlıyor!
Sinematek gösterimleri başlıyor!

Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku Kadıköy’de

Türkiye’nin çeşitli dönemlerinin kurbanı “Vicdani” isimli adamın acı komedyası Kadıköy Sinemasında izleyici karşısına çıkıyor

Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku Kadıköy’de
GazeteKadıköy

“Haldun Taner’in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” eserinden yola çıkılarak Türkiye’nin çeşitli dönemlerinin, çeşitli koşullandırma evrelerinin kurbanı “Vicdani” isimli bir küçük ezik adamın acı komedyası Kadıköy Sinemasında izleyici karşısına çıkıyor. Prömiyeri Sahne Maslak'ta yapılan “Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku” Commedia dell’arte maskelerinden ilham alınarak yarım komedya maskeleriyle sahneleniyor.

Mine Çerçi’nin yönettiği oyunda, Ozan Erdönmez, Mehmetcan Özkenar, Gizem Akdoğan, Bora Öğünç, Ensar Gündüzay, Fatih Şeremetli, Dilan Oğuz ve Emre Dalar rol alıyor.

Fitiko Kumpanya tarafından sahnelenen oyunun müziklerini Berkay Yiğitaslan, maske tasarımını Kevin Casey, kostüm tasarımını Ülkü Şahin, ışık tasarımını Hasan Demir, koreografileri ise Fatma Sarı ve Ensar Gündüzay hazırladı. "Vicdani'nin İçinde Bir Hissikablelvuku" 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30’da  Kadıköy  Sinemasında .

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.