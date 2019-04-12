Venüs Sanat’ta “FISILDA’’

Venüs Sanat Galerisi, Çiğdem Şahin’in “Fisilda” adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 13 Nisan Cumartesi günü açılacak sergi, 24 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçının 38 adet çalışması yer alıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.