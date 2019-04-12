Haftalık Bağımsız Gazete 12 Nisan 2019
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Venüs Sanat’ta “FISILDA’’

Venüs Sanat’ta “FISILDA’’
GazeteKadıköy

Venüs Sanat Galerisi, Çiğdem Şahin’in “Fisilda” adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 13 Nisan Cumartesi günü açılacak sergi, 24 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçının 38 adet çalışması yer alıyor.

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