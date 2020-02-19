Haftalık Bağımsız Gazete 19 Şubat 2020
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Vapur müzisyenleri seçiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, vapur müzisyenlerini seçiyor

Vapur müzisyenleri seçiliyor
GazeteKadıköy

Vapurlarda daha kaliteli müzik performansı yapılması için yeni bir düzenlemeye giden Şehir Hatları, vapur müzisyenlerini belirlemek için bir jüri oluşturdu. Beş kişiden oluşan jüri, Beyaz Masa üzerinden yapılan başvuruları değerlendirerek yeni ‘Vapur Müzisyenleri’ni seçiyor.

Vapurlarda müzik yapmak için başvuran müzisyenler,18 Şubat  Salı günü jüri karşısına çıktı. 32 müzisyenden oluşan ilk grup itibaren Yeni Kadıköy Vapur İskelesi’ndeki (Karaköy-Eminönü İskelesi) eğitim salonunda jüri tarafından dinlendi. Şehir Hatları A.Ş. İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar’ın da aralarında olduğu jüri, müzisyenlerin performanslarını değerlendirdi. Seçilenler, vapur müzisyenleri arasına katılacak.

Aynı jüri, 24 Şubat’ta, vapurlarda performans gösteren müzisyenleri de dinleyecek. Elemeden geçenler, yolcularla buluşmaya devam edecek.

Beyaz Masa’ya başvuran diğer vapur müzisyeni adayları, önümüzdeki ay jürinin karşısına çıkacak.

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