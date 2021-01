Uzuner’e Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü

Türkiye Yayıncılar Birliği 2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nde yazar kategorisinde ödülü, Kadıköylü yazar Buket Uzuner aldı

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl, Türkiye’nin evrensel ölçütlerde düşünce ve ifade özgürlüğüne bir an önce kavuşması dileğiyle, düşüncelerini ifade etmekten korkmayan isimlere veriliyor. Her yıl bir yayıncı, bir yazar ve bir kitabevine ödül verilmesinin yanı sıra yıllık Yayınlama Özgürlüğü Raporu da tören kapsamında kamuoyuna sunuluyor.

2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri bu yıl 21 Ocak 2021 Perşembe günü pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk açılış konuşmasında yayıncılığın telif hakları ve ifade özgürlüğü temelinde yükseldiğini, bu yıl yayınlama özgürlüğü bağlamında yayıncılığın gündemine “muzır neşriyat” kararlarının damga vurduğunu ifade etti. Açılış konuşmasının ardından, Ekim 2019- Kasım 2020 döneminde yayıncılara yönelik soruşturma ve davalar, kitap yasaklama kararları ve sansür dahil olmak üzere engellere dair verilerin derlendiği Yayınlama Özgürlüğü Raporu ile ilgili bir sunum yapıldı.

Online gerçekleştirilen törende Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson ile Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Burhan Sönmez de ifade ve yayınlama özgürlüğü hakkındaki görüşlerini paylaştı.

YAYINEVİ ÖDÜLÜ: MİKADO YAYINLARI

2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri’nin yayınevi kategorisinde ödül, 1 Temmuz 2020 tarihinde “muzır” neşriyat ilan edilen ve “müstehcenlik” suçlamasıyla yayıncısı ve çevirmeni 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle yargılanan Bebekler Nereden Gelir kitabının yayınevi Mikado Yayınları’na verildi. Mikado Yayınları sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Okan Arıkan ödülünü, PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral’dan aldı.

YAZAR ÖDÜLÜ: BUKET UZUNER

Yazar kategorisinde ödül, bugüne kadar farklı yayınevlerinden toplam 19 kez baskısı yapılmış, yetişkinler için yazılan ve küçüklere yönelik olmayan ve 20 Mart 2020 tarihinde muzır neşriyat ilan edilen, Ayın En Çıplak Günü kitabının yazarı Buket Uzuner’e verildi. Uzuner’e ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner takdim etti.

Uzuner ise Twitter’dan yaptığı açıklamada; “Edebiyat hayatımdaki en hüzünlü ama çok onurlu ödülü: Türkiye Yayıncılar Birliği, 2020 “Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülü”(yazar) aldım.Türkiye’de düşüncenin ve ifadenin suç olmadığı, kitapların sansürlenmediği günler görelim Kitap suç işlemez ama suçluyu anlatır #SansürsüzTürkiye” dedi.

KİTABEVİ EMEK ÖDÜLÜ: ANTİK SAHAF

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri kapsamında, ağır ekonomik ve siyasal koşullar altında mesleğini inatla sürdüren bir bağımsız kitapçıya verilen Kitabevi Emek Ödülü ise bu yıl yayın dünyasına kitapçı olarak ilkeli ve özverili çalışmalarıyla 23 yıldır Tarsus’ta hizmet veren Antik Sahaf’a verildi. Antik Sahaf’ın kurucusu ve sahibi İsmail Kün ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ten aldı.