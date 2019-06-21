Uzayzaman Yolcusu’ndan yeni EP

Kadıköy sokaklarında her an karşımıza çıkabilecek kadar müziğini hayatın içine katan, Kadıköy ve Taksim sahnelerinden aşina olmamızla birlikte yeraltı etkinliklerinde de barınmaktan ayrı zevk alan bir müzisyen; Uzayzaman Yolcusu



Bağımsız müzisyenlerin çoğu gibi o da şarkılarının yaratım evresinden sunum evresine kadar her şeyi ile kendisi ilgileniyor. Çünkü müziğinde ne kadar süreci üstlenirse, o kadar kendine ait hissediyor.

Psychedelic Blues deneyselliğiyle harmanladığı müziğinde Alternative Rock, Ambient, Country, Folk, Jazz, Experimental ve nice müzik türlerinin etkilerini duymak mümkün.

Uzayzaman Yolcusu’nun şarkı sözlerindeki postmodern temaları, kozmosu, Satürn’ü ve yol deneyimlerini dinlerken; zaman bükülüyor, evrenler arası yolculuklara ışınlanıyor, boyutlar arası uçuyor gibi hissederseniz, müziğinizin alıcıları ile oynamayınız; Uzayzaman Yolcusu’nun yolculuğuna eşlik etmeye başladınız demektir. Uzayzaman Yolcusu’nun yeni EP’si Sinekdoş’u tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz.