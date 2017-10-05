“Ütopya”nın edebiyatı bu kitapta

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle çıkan “Ütopya Edebiyatı” kitabı, ütopyacılığın gelişim sürecine dair geniş çaplı bir araştırma sunuyor

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle yayımlanan Ütopya Edebiyatı, siyasi düşünceler tarihi tarihi profesörü Gregory Claeys’in ütopyacılık üzerine yaptığı araştırmaları içeriyor. 11 Yazarın makalelerinden oluşan kitabın tanıtımı 1 Ekim Pazar günü Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde yapıldı. Berkol’un ailesinin, İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Selcan ve çok sayıda gazetecinin katıldığı tanıtımda kitabın hazırlanış süreci ve ütopya kavramı konuşuldu. İngiliz yazar Thomas More’un ‘Utopia’ isimli kitabının basımından bu yana ütopyacılık kavramını ele alan kitapta, bilimkurgu ve diğer edebi türlerle olan ilişkiler de değerlendiriliyor. Kaynakçaları ve notlarıyla zengin bir ütopya literatürü oluşturmada da önemli bir iddiaya sahip eserde Gregory Claeys’in yanı sıra J.C. Davis, Jacqueline Dutton, Peter Fitting, Alessa Johns, Patrick Parrinder, Nicole Pohl, Kenneth M. Roemer, Lyman Tower Sargent, Brian Stableford, Fátima Vieira’nın makaleleri de yer alıyor. Türkçe çevirisini Zeynep Demirüs’ün yaptığı Ütopya Edebiyatı, 428 sayfalık bir ütopya macerası vaat ediyor.

“ÇEVİRİ ESELERİN DEVAMI GELECEK”

Berkol’un babası Prof. Dr. Nevzat Doğan, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi olarak önemli eserleri Türkçeye kazandırmak istediklerini belirterek, “Oğlum Berkol’un da Türkçeye kazandırdığı 3 bilimkurgu eser var. Ahmet Salcan Bey ile görüştük ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile birlikte bir eser kazandırmaya karar verdik. Birlikte çıkardığımız ilk eser “Ütopya Edebiyatı” oldu ve çalışmalarımızın da devamı gelecek.” diye konuştu.

“KİTAP ÇIKARMAYA GAYRET EDECEĞİZ”

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan ise Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi ile ilk ortak çalışmalarını, alanının çok önemli eserlerinden biri olan “Ütopya Edebiyatı”nı yayımlayarak yaptıklarını ifade ederek, “Bundan sonra her yıl ortak bir kitap yayınlamaya devam edeceğiz. Çok genç yaşta yitirdiğimiz çok değerli bilim adamı Özgen Berkol Doğan’ın adını da kültür sanat alanında yaşatmaya devam edeceğiz. Bu diziden çıkacak ikinci kitap, H. G. Wells’in ‘Zaman Makinesi’ olacak. Bu şekilde her yıl 3 ila 4 kitap çıkarmaya gayret edeceğiz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olarak böyle kutsal bir misyonu yapabildiğimiz kadar desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ÖZGEN BERKOL DOĞAN KİMDİR?

Genç bir bilim insanı olan Özgen Berkol Doğan, 27 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırdı. Bugün dünyanın oluşumuna dair önemli ipuçlarının bulunduğu CERN’e kabul edilen birkaç Türk fizikçiden biri olmayı başardı. Hem okuyor hem de ünlü bilim kurgu eserlerini Türkçe’ye çeviriyordu. Berkol’un kısa ama birçok başarıyla dolu yaşamı ise 30 Kasım 2007’de beş meslektaşıyla birlikte Isparta’da gerçekleşen uçak kazası ile sona erdi.



