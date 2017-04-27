Usta yazar ve çizerler geliyor

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilen Kadıköy Kent Konseyi ve Kadıköy Belediyesi desteği ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte dünyadan ve Türkiye'den usta yazar ve çizerler söyleşi, atölyelerle çizgi dünyası meraklıları ile bir araya gelecek.
Bugün başlayan etkinliğin programı şöyle:
27 NİSAN 2017, PERŞEMBE
Uluslararası Yazar-Çizer Birlikteliği Paneli – (Yer: Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi)
Açılış Konuşmaları
09.30 Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer
09.35 Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Nazan Erkmen
09.40 Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal
1. OTURUM 09.45 – 12.30
MODERATÖR: ÜMİT KİREÇÇİ / Çizgi Romanda Yazar–Çizer İlişkisi
09.45 – 10.15 Yalın Alpay / Prof. Dr. Emre Alkin
Reklamda, Kamu Broşüründe, Sanatta Çizgi Roman / Yazarlık
10. 30 – 11.15 Necmi Yalçın (Kelebek, çizgi roman) / Galip Dursun (Yabani Dergi)
Çizgi Roman Haberciliği ve Geek Dünyası
11.30 – 12.15 Serkan Özay (Kahramangiller) / Kayra Keri Küpçü (FRPNet)
12.30-13.30 Yemek
2. OTURUM
13.30 – 15.00 MODERATÖR: YRD. DOÇ. BEGÜM GÜCÜK / Fanzin, Amatörlük, Deneyim ve Yurt Dışı Çizerliği
13.30 – 14.15 Çizgi Fanzin (Eda Çağıl, Ege Avcı, Gencer Özdamar, Tolgahan Bayhan)
Türkiye'de Türk Sanatçıların Çizgi Roman Macerası
14.30 – 15.00 Sırtlan Kitap (Emre Yavuz / Selçuk Ören)
15.00-15.15 Kahve Molası
3. OTURUM
15.15 – 17.00 MODERATÖR: PROF. NAZAN ERKMEN / Mizah Çizgi Romanı ve Mizah Dergiciliği
15.15 – 16.00 Memo Tembelçizer (Uykusuz ve Hortlak Dergisi)
Akademi Seviyesinde Çizgi Roman/ Çizgi Roman Araştırmaları / İllüstrasyonda Yazar-Çizer Uyumu
16.15 – 17.00 Mehmet Emin Adanalı (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi) / Ümit Kireççi (Araştırmacı-Yazar) / Prof. Nazan Erkmen (illüstratör) – Prof. Daniel Gay (Accademia Albertina Delle Belle Arti)
28 NİSAN 2017, CUMA 10.00
İlllüstrasyon Sanatçısı Daniel Gay ile Suluboya Çalıştayı – (Yer: Doğuş Üniversitesi) / Beykent, Yeditepe, Marmara Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencileri ile suluboya workshop