Usta yazar ve çizerler geliyor

Usta yazar ve çizerler Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde buluşuyor

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından organize edilen Kadıköy Kent Konseyi ve Kadıköy Belediyesi desteği ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte dünyadan ve Türkiye'den usta yazar ve çizerler söyleşi, atölyelerle çizgi dünyası meraklıları ile bir araya gelecek.

Bugün başlayan etkinliğin programı şöyle:

27 NİSAN 2017, PERŞEMBE

Uluslararası Yazar-Çizer Birlikteliği Paneli – (Yer: Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi)

Açılış Konuşmaları

09.30 Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer

09.35 Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Nazan Erkmen

09.40 Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal

1. OTURUM 09.45 – 12.30

MODERATÖR: ÜMİT KİREÇÇİ / Çizgi Romanda Yazar–Çizer İlişkisi

09.45 – 10.15 Yalın Alpay / Prof. Dr. Emre Alkin

Reklamda, Kamu Broşüründe, Sanatta Çizgi Roman / Yazarlık

10. 30 – 11.15 Necmi Yalçın (Kelebek, çizgi roman) / Galip Dursun (Yabani Dergi)

Çizgi Roman Haberciliği ve Geek Dünyası

11.30 – 12.15 Serkan Özay (Kahramangiller) / Kayra Keri Küpçü (FRPNet)

12.30-13.30 Yemek

2. OTURUM

13.30 – 15.00 MODERATÖR: YRD. DOÇ. BEGÜM GÜCÜK / Fanzin, Amatörlük, Deneyim ve Yurt Dışı Çizerliği

13.30 – 14.15 Çizgi Fanzin (Eda Çağıl, Ege Avcı, Gencer Özdamar, Tolgahan Bayhan)

Türkiye'de Türk Sanatçıların Çizgi Roman Macerası

14.30 – 15.00 Sırtlan Kitap (Emre Yavuz / Selçuk Ören)

15.00-15.15 Kahve Molası

3. OTURUM

15.15 – 17.00 MODERATÖR: PROF. NAZAN ERKMEN / Mizah Çizgi Romanı ve Mizah Dergiciliği

15.15 – 16.00 Memo Tembelçizer (Uykusuz ve Hortlak Dergisi)

Akademi Seviyesinde Çizgi Roman/ Çizgi Roman Araştırmaları / İllüstrasyonda Yazar-Çizer Uyumu

16.15 – 17.00 Mehmet Emin Adanalı (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi) / Ümit Kireççi (Araştırmacı-Yazar) / Prof. Nazan Erkmen (illüstratör) – Prof. Daniel Gay (Accademia Albertina Delle Belle Arti)

28 NİSAN 2017, CUMA 10.00

İlllüstrasyon Sanatçısı Daniel Gay ile Suluboya Çalıştayı – (Yer: Doğuş Üniversitesi) / Beykent, Yeditepe, Marmara Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencileri ile suluboya workshop