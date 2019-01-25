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Ünlüler ve dinozorlar giremez!

Ünlüler ve dinozorlar giremez!
GazeteKadıköy

Kadıköy’ün özel tiyatrolarından biri olan Küçük Salon, yeni projesi “Ünlüler ve Dinozorlar Giremez” ile şubatta seyirciyle buluşuyor. Bu yeni oyunda Küçük Salon ekibi, gerçekliğin kapitalizm ve kitle iletişim araçları tarafından emilerek başka bir gerçekliğe dönüştürülmesinin sonucu olarak medyada imajlar ile oluşturulan ve gerçeğin ikamesi olan algı dünyasında gerçeğin nerede sıkışıp kaldığı sorusuna bir cevap arıyor.

Performansın ilk oyun tarihleri 14-15 Şubat 20.30.

Küçük Salon’un sürmekte olan diğer oyunları için şubat ayı programı ise şöyle:

FRİDA

1-6-8-20-27 Şubat 20.30

Yer: Küçük Salon

ANGİNA PEKTORİS

13 Şubat 20.30

Yer: Kadıköy NHKM

23 Şubat 20.30

Yer: Küçük Salon

Adres: Bahariye cad. Soner sok. No:15/B Kadıköy / 0533 328 98 95 -0216 336 50 02

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