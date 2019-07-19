Umuda kapı açan resimler BEKSAV’da

BEKSAV, Suruç katliamının yıldönümü dolayısıyla “Umuda kapı açıyoruz” sloganıyla kampanya başlattı. Çok sayıda sanatçı, vakfın duvarlarına, kapılarına Suruç’ta öldürülen 33’lerin düşlerini resmetti

Suruç katliamının 4. yılı dolayısıyla, merkezi Acıbadem’de bulunan Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) “Umuda kapı açıyoruz” diyerek, sanatçılara 33’lerin düşlerini resmetme çağrısı yaptı. Sanatçılar vakfın Kadıköy’deki merkezinde, kapıları, duvarları resimleri ve heykellerle donattı.

20 Temmuz 2015’te Suruç’ta diğer illerden gelenlerle buluşmak üzere İstanbul’dan yola çıkanlar BEKSAV’da buluşmuş ve Kadıköy’den yola çıkmıştı.

“YİTİRDİKLERİMİZİN SESİ OLMAK İÇİN”

BEKSAV Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Uçar, Suruç’u hatırlatmak için sanat alanında bir çalışma yürütmek istediklerini belirterek sanatçılara çağrı yaptıklarını kaydetti.

Suruç’taki canlı bomba saldırısında öldürülenlerin sesi olmayı amaçladıklarını söyleyen Uçar, “Vakfımızın genel merkezini 33 düş yolcusunun, düşlerinin durağı olarak yaşatmak istiyoruz” dedi.

“OYUNCAKLARI BURADA BİRİKTİRDİLER”

Uçar, düş yolcularının düşlerini sanat eserlerinde yaşatmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: “Sanatçıların neden vakfın kapılarına, duvarlarına resim çizdiği soruluyor. 33 düş yolcusu bu kapıları açtıklarında sevdiklerini gördüler, kapıların arkasında yıkık bir kentin çocuklarını mutlu etmek için oyuncaklarını biriktirdiler. Vakfımızın kapıları birer imge, o kapılar birçok anlam taşıyor.”

33 kişi için 33 eser yapılmasını planladıklarını da söyleyen Uçar, bu eserler tamamlandığında sergi açacaklarının bilgisini verdi.

BEKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uçar, şu çağrıyı yaptı: “İl dışındaki ressam dostlarımız, resim yapıp gönderebilirler. İstanbul’daki dostlarımıza ise vakfımıza gelerek, 33 düş yolcusunun düşlerini vakfın istediklerine yerine resmetmeye çağırıyoruz.”