Haftalık Bağımsız Gazete 28 Nisan 2018
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Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor

 “Sessizlik Sinemada Güzel” sloganıyla düzenlenecek 13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde 65 film izleyiciyle buluşacak

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor
GazeteKadıköy

13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Sessizlik Sinemada Güzel” sloganıyla düzenlenecek festival Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’deki gösterimlerden sonra, ilerleyen günlerde birçok kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir yolculuğa çıkacak.

Gösterimlerin ücretsiz olacağı festivalde, içinde sessiz kalmayanların öykülerinin anlatıldığı 65 film izleyiciyle buluşacak.

Festivalin açılış filmi olarak Ercan Kesal’ın yönettiği “Fındıktan Sonra”filmi gösterilecek. Ayşen Gruda ise gecenin özel konuğu olacak.

Gösterimler İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, Yeşilçam Sineması, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği, Kimya Mühendisleri Odası, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy Halkevi, ve Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festivali Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK),Basın-İş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Tek Gıda-İş(TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, Sendika.Org, Alternatif Medya Derneği düzenliyor.

Etiketler; #1 mayıs #işçi filmleri festivali
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