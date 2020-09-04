Uluslararası Fotoğraf Festivali Ekim’de

Bu yıl 3. kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim 2020 tarihleri arasında festivale özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleşecek

Fotoğrafı evrensel bir dil olarak benimseyen Uluslararası Fotoğraf Festivali-212 Photography Istanbul, çok sesli, multidisipliner yapısıyla farklı bir tartışma ve buluşma platformu yaratmayı amaçlıyor. 10 gün boyunca sürecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, HP ve Jotun'un destekleri ile gerçekleşecek festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları da sunacak. 212 Photography Istanbul kapsamında ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş’nin yanı sıra; Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, İstanbul Cervantes Enstitüsü, ARTISRAEL ve Hollanda Başkonsolosluğu’nun da katkılarıyla; sergiler, atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler, portfolyo değerlendirmeleri ve uluslararası bir yarışmanın yer aldığı programıyla festival takipçilerine kapsamlı bir program sunuyor.

Merkez üssü Yapı Kredi bomontiada olacak festivalin bu seneki durakları arasında özel bir rotayla, Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak. Covid 19 önlemleri alınarak gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix üzerinden satışta.

FOTOĞRAFIN DİLİYLE ŞEHRE İLHAM

Çok yönlü festival, dünyadan ve ülkemizden önemli pek çok sanatçıya ev sahipliği yaparken, kapsamlı programıyla İstanbul’un ilham verici duraklarından biri haline gelecek. 10 gün boyunca İstanbullu sanatseverler fotoğraf sanatını, şehrin farklı noktalarına yayılmış programıyla deneyimleyecekler.

Eserleri, New York Metropolitan Müzesi, SF Moma gibi pek çok koleksiyonda yer alan İsrailli fotoğrafçı Michal Cheblin, cüretkar ve şaşırtıcı işleri ile tanınan Ouka Leele, temiz minimalist dünyalar yaratmasıyla adından söz ettiren Clemens Ascher, dijital çağın fotoğrafçısı Julia Hetta, geniş bir dekor içine yerleştirdiği karakterleri ile bilinen Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda da temsil edilenHollandalı fotoğrafçı Ellen Kooi ,ilhamını insanlardan alan işlerinde ahenk ve dengenin uyumu üzerinde duran Mária Švarbová, performans, video, enstalasyon, animasyon, resim, çizim ve heykel alanlarında eserler üreten Rus topluluk AES+F, günlük hayatın içindeki ahenge ve güzelliğe odaklanarak bir tür hikaye anlatıcılığı yapan Gregory Escande bu isimlerden bazıları.

NELER VAR?

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan 20'ye yakın eser 212 Photography Istanbul program kapsamında Akaretler’de Sıraevler’de görülebilecek.

Amerikalı fotoğraf simsarı ve galerici olsa da kariyerine bir foto muhabir olarak başlayan Howard Greenberg'in özel koleksiyonundan seçilmiş 40'a yakın eser festivalde sanatseverlerle buluşacak.

Festivale özgü bir rota çerçevesinde Tekfur Sarayı Müzesi'nden yola çıkılarak Anemas Zindanları'na Meryem Ana Kilisesi, Aya Dimitri Kilisesi, Balat Balino Rum Kilisesi ve Balat’a gidilerek katılımcıların şehri bu kez farklı bir bakış açısıyla soluması sağlanacak.

Bu atölyede bu kez İstanbul’un tarihi sütunları arasında yolculuğa çıkılacak. Bu rota boyunca katılımcılar analog fotoğraf makineleri ile sütunların panoramik fotoğraflarını ve sütunlar üzerinde yer alan kabartmaları belgeleyecek.

Her yıl olduğu gibi bu sene de mimari ile fotoğrafı buluşturacak söyleşiler ve atölyenin yer alacağı festival ayrıca fotoğraf kitabı özelinde bir seçkiyi ziyaretçilerle buluşturan bir alan yaratacak.

Portfolyolarının değerlendirmelerinin yapılacağı festival programında ayrıca film gösterimleri de yer alacak.

YARIŞMAYA BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması 20 Eylül’e kadar başvuruları kabul edecek. Yarışma her yaştan ve milletten, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların fotoğraflarına kapılarını açıyor.

Yarışmaya katılmak için festival web sitesinden başvuru yapmak yeterli.

https://212photographyistanbul.com/tr/