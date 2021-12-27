Haftalık Bağımsız Gazete 27 Aralık 2021
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Ulusal Beste Yarışması final konseri bu akşam Süreyya’da

Kadıköy Belediyesi’nin keman-piyano eseri için düzenlediği beşinci beste yarışmasında finale kalan eserler 27 Aralık Pazartesi akşamı müzikseverlerle buluşacak

Ulusal Beste Yarışması final konseri bu akşam Süreyya’da
GazeteKadıköy

Finale kalan eserleri, profesyonel kariyerlerinin yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitimci olan virtüözler kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist İris Şentürker seslendirecek.

Jüri üyeleri Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu’dan oluşan yarışmanın sonuçlanmasının ardından, kazananlara törenle ödülleri verilecek; final konseri esnasında kaydedilecek olan eserler albüm olarak dijital platformlarda yayınlanacak.

Sınırlı sayıdaki ücretsiz giriş kartları gişeden temin edilebilir.

Etiketler; #beste yarışması #süreyya
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