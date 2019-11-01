Haftalık Bağımsız Gazete 01 Kasım 2019
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Ülkü anısına ücretsiz oyun

Kadıköy Belediyesi, 2 Kasım 2016’da yaşamını yitiren Kadıköylü ünlü oyuncu Gönül Ülkü’yü (Özcan) anıyor.

Ülkü anısına ücretsiz oyun
Gökçe UYGUN

Sanatçının anısına 2 Kasım Cumartesi akşamı 20.30’da ‘Bavul' oyunu sahnelenecek.  Sanatçının kendisi ve eşinin adını taşıyan, Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bavullar karışırsa…

Karart Kültür Sanat’ın sahnelediği oyunun yazarı Sam Bobrick. Levent Tülek’in uyarlayıp yönettiği oyunda, Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent rol alıyor. Oyunun konusu da şöyle; Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulu havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışırsa sonuç ne olur? İşte bu karışıklıklarla başlayan ve daha sonra birbirine son derece zıt iki insanın çılgın, delice ve kahkaha dolu karşılaşmalarını konu alıyor Bavul.

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