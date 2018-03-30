Ülkenin ilk bale sergisi Süreyya’da

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek “Bir Bale Temsili Nasıl Hazırlanır?” sergisine ev sahipliği yapacak

Bir bale gösterisi sahneye nasıl konur? Kıyafetler nasıl hazırlanır? Kıyafetlerinden koreografisine izleyiciyi büyüleyen bir temsil hangi aşamalardan geçiyor? Bu soruların yanıtları Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenecek bir sergi ile verilecek. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin işbirliği ve ortak çalışmasıyla Türkiye’nin ilk bale sergisi Süreyya Operası fuayesinde açılıyor.

“Bir Bale Temsili Nasıl Hazırlanır?” sergisi izleyicilere hem bale sanatının temel ve genel özelliklerini ana hatlarıyla yansıtıyor hem de bir eserin izleyicinin karşısına çıkıncaya kadar hangi hazırlık aşamalarından ve çalışmalardan geçerek oluştuğunu anlatıyor. Sanatçıların bir bale temsiline nasıl hazırlandıklarını anlattıkları sergide açıklayıcı fotoğraf ve çizimler yer alıyor. Sergiyi gezenler ayrıca bir temsilin hazırlanmasını yirmi dakikalık bir video filminden de izleyebilecekler.

30 Mart Cuma akşamı kokteylle açılacak sergi 2 Haziran’a kadar açık kalacak. Sergi Pazar günleri hariç hafta içi 10.00-18.00, Cumartesi ise 10.00-14.00 saatleri arasında gezilebilecek.