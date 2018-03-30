Haftalık Bağımsız Gazete 31 Mart 2018
Şehrin Kadıkeyfi
Komşular yine tiyatroda buluşuyor
Komşular yine tiyatroda buluşuyor
Kültür Sanat
Ülkenin ilk bale sergisi Süreyya’da
Ülkenin ilk bale sergisi Süreyya’da
Kente Kadıköy'den Bak
“Kadıköy Sakinleri” TAK’ta buluşuyor
“Kadıköy Sakinleri” TAK’ta buluşuyor
Yaşam
“İnsan olduğumuzu anlamak için…”
“İnsan olduğumuzu anlamak için…”

Ülkenin ilk bale sergisi Süreyya’da

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek “Bir Bale Temsili Nasıl Hazırlanır?” sergisine ev sahipliği yapacak

Ülkenin ilk bale sergisi Süreyya’da
GazeteKadıköy

Bir bale gösterisi sahneye nasıl konur? Kıyafetler nasıl hazırlanır? Kıyafetlerinden koreografisine izleyiciyi büyüleyen bir temsil hangi aşamalardan geçiyor? Bu soruların yanıtları Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenecek bir sergi ile verilecek. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin işbirliği ve ortak çalışmasıyla Türkiye’nin ilk bale sergisi Süreyya Operası fuayesinde açılıyor.

“Bir Bale Temsili Nasıl Hazırlanır?” sergisi izleyicilere hem bale sanatının temel ve genel özelliklerini ana hatlarıyla yansıtıyor hem de bir eserin izleyicinin karşısına çıkıncaya kadar hangi hazırlık aşamalarından ve çalışmalardan geçerek oluştuğunu anlatıyor.  Sanatçıların bir bale temsiline nasıl hazırlandıklarını anlattıkları sergide açıklayıcı fotoğraf ve çizimler yer alıyor. Sergiyi gezenler ayrıca bir temsilin hazırlanmasını yirmi dakikalık bir video filminden de izleyebilecekler.

30 Mart Cuma akşamı kokteylle açılacak sergi 2 Haziran’a kadar açık kalacak. Sergi Pazar günleri hariç hafta içi 10.00-18.00, Cumartesi ise 10.00-14.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Etiketler; #bale sergisi #ilk #süreyya operası #Kadıköy Belediyesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.