Uğur Dündar Belgeseli galası CKM’de gerçekleşti

Gazeteci Uğur Dündar’ın hayatını anlatan belgesel Caddebostan Kültür Merkezi’nde gösterildi. Gösterime sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı

Gazetecilik hayatında 50. yılını dolduran Uğur Dündar’ın hayatını anlatan ve yönetmenliğini gazeteci Gökmen Ulu’nun yaptığı belgeselin İstanbul galası, 25 Mayıs Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dündar’ın çocukluğu, gençliği, okul yıllarının yanı sıra mesleki hayatı ile karakteristik özelliklerinin de anlatıldığı belgeselde, Dündar’ın haberleri ve televizyon yayınlarından örnekler yer aldı.

Galaya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yanı sıra Muharrem İnce, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Yılmaz Özdil, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Prof. Dr. Celal Şengör, Ümit Kocasakal, Nedim Saban, Metin Zakoğlu, Metin Uca, Kurtalan Ekspres grubu, şair Ataol Behramoğlu ve iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

GELİRLERİ VEFA LİSESİ’NE…

Belgesel gösterimi öncesinde konuşan Gökmen Ulu, “Uğur Dündar’ı örnek alan öğrencisi olarak bu belgeseli gönüllü olarak ticari amaç gütmeden yaptık. İleride oluşacak olası yayın gelirleri durumunu göz önüne alarak, bütün gelir ve teliflerini tamamen eğitime bağışlayacağız. Belgeselin bütün teliflerini eğer kabul buyururlarsa bırakmak istediğimiz yer Uğur Dündar ustamızın mezun olduğu Vefa Lisesi’nin öğrencileri…” şeklinde konuştu.

“DESTEĞİNİZ SAYESİNDE DİMDİK DURDUM”

Belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkan Uğur Dündar konuşmasına meslek hayatında destek olan herkese teşekkür ederek başlarken, “Desteğiniz sayesinde dimdik durdum. Bu akşam bu güzel alkışlar bana bir mesaj veriyor. Her şeyin daha güzel olacağı mesajını. İnşallah bunu bir kişi önderliğinde çok yakında yaşayacağız. Kendisi gelemedi bu akşam. Ben de ısrar etme hakkını kendimde bulamadım. Bir oy bir oy demektir. Değerli Dilek İmamoğlu bizimle birlikte.” şeklinde konuştu