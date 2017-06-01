Ücretsiz pantomim gösterisi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Sanat Dalı’nın mezuniyet gösterisi, 5 Haziran Pazar günü saat 19:00 - 22:00 arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Sanat Dalı’nın mezuniyet gösterisi, 5 Haziran Pazar günü saat 19:00 - 22:00 arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Ekip şu çağrıyı yapıyor; ‘’Hepimiz mim tarlalarında büyürken, ellerimizle görmeyi öğrendik. İnsan elleriyle görmeye başlayınca ,dünya sağır edici bir sessizliğe bürünüyor. Ve yalnızca sessizlikte demlenenler dünyadaki eşsiz sesleri duyabilir. Kirlenen dünyayı yüzlerimizle yıkarken ellerimiz kalemimiz olmuştu. Ve kalemler yeni dünyalar çizmek için mürekkep doluydu. Ellerimizle yüzümüzün ortaklığından oluşan yeni bir beden yaratıp güneşe göz kırptık. Başka harfler kullanıp, başka sesler çıkartarak dünyayı ve kendimizi demlenmeye bıraktık. Kabuklarımız kırılıp kelebeğe dönüşmek üzereydi.Güneşe uçmak ve sessizce kanat çırpmak için vakit gelmişti.Ekilen fidanlar içimizde hayat bulmuşken, biz demleniyorduk. Hayat boyu sürecek olan öğrenmenin ve yeni diller keşfetmenin eşsizliğinde dönüşmek umuduyla, yanan kısık ateşte demlenmeye çekildik. Bu sene ki sessizliğin hasat zamanı, 6 fidanı aynı torbadan çıkartıp yeryüzüne salacak. Farklı 6 çift el ve 6 farklı yüzün macerasına tanıklık etmek için ellerin tarlasında birlikte nefes alalım.’’