Türkiye’nin ilk podcast dergisi PodioMag yayın hayatına başladı. Dergiyi çıkaranlardan Uraz Kaspar ile derginin oluş sürecini konuştuk

Türkiye’de podcast programlarında olduğu gibi podcast dinleyicilerinde de artış görülüyor. Podcast sektörü ise gittikçe gelişiyor. Podcast sektöründeki bir yeni gelişme Podfresh’ten geldi. Türkiye’nin ilk podcast ajansı Podfresh, bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin ilk podcast dergisi PodioMag’i yayın hayatına soktu.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olan Uraz Kaspar Podfresh’in kurucularından ve dergiyi çıkaranlardan. Kaspar ile her ayın ilk günü çıkacak bu derginin amaçlarını ve çıkış sürecini konuştuk.

Kaspar, podcast ile ilgili yapılacak hemen hemen bütün yayınları yapmaya, bulunabilecek bütün mecralarda bulunmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Kaspar “Basın ve markalar tarafından podcastle ilgili bir iş yapılacağı zaman aranan isimlerin başında gelmeye başladık. Bundan aldığımız keyifle daha neler yapabiliriz, podcast endüstrisine neler katabiliriz diye düşündük. Sadece kendi ajansımızı, kendi yayınlarımızı ön plana çıkartmak değil; Türkiye’de yayınlanan bütün podcast programlarına, podcasterlara, podcast üzerinden bir reklam modeli gerçekleştirmek isteyen markalara ulaşabileceğimiz yeni bir mecrayı hayata geçirmek istedik. Benim de eski yayıncılık geçmişim olduğundan dolayı böyle bir dergiyi hayata geçirmek istedik.” diyor.

“AMAÇ İLETİŞİMİ KOPARMAMAK”

Uraz Kaspar’a göre, okurların PodioMag’de görecekleri en önemli şey Türkiye’de bir podcast evreninin oluşuyor olması ve yayıncıların yalnız olmadıkları. Yeni yayın hayatına başlayan, teknik birçok sorun yaşayan yüzlerce yayıncının olduğunu söyleyen Kaspar şöyle anlatıyor: “Amaç biraz da bir araya gelebilmek, sorunlarımıza ortak yanıtlar arayabilmek ve birbirimizle olan iletişimimizi hiç koparmamak. Çünkü podcast, podcasterların arasındaki etkileşimin ve dinleyicilerin etkileşiminin çok önemli olduğu bir yayın formatı. O açıdan yayıncıları ve dinleyenleri aynı mecraların altında buluşturabilmek, hedef kitleyi yakalayabilmek açısından çok önemli. PodioMag de ilerleyen dönemde burada çok kilit bir rol oynayacak. Podcast yayın tekniklerini, podcast yazılım detaylarını, ürün incelemelerini, podcastlerinden nasıl gelir elde edebileceklerini, hangi markalarla işbirliği yapabileceklerini, bizler tarafından düzenlenecek eğitimler ve etkinliklerin detaylarını PodioMag dergisinin içinde bulabilecek okurlarımız.”

Derginin birinci haftası dolmadan dijital ortamda 2 binin üzerinde okura ulaştığını söyleyen Kaspar, podcast gibi niş, butik bir alanda bu rakamın etkileyici olduğunu dile getiriyor. Dijital olarak yayın hayatına başlayan PodioMag’i almanak formatında yılda üç veya dört kez basılı olarak yayınlamayı düşündüklerini belirten Kaspar, okuyucuların da dergiye katkı sunabileceklerini belirtiyor. Kaspar kolektif bir üretim mantığı ile çalıştıklarını ifade ediyor.

“PODCASTE İLGİ VAR”

Daha önce 2 buçuk sene Medyapod’un içerisinde yer alan Kaspar, yaklaşık üç ay önce Aykut İbrişim ve İlkan Akgül ile birlikte Türkiye'nin ilk podcast ajansı Podfresh’i hayata geçirdi.

Kaspar ajansın amaçlarını şöyle açıklıyor: “Türkiye’deki podcastin doğru yaygınlaşabilmesi, podcast dinleyenlerin doğru bir mecrada istedikleri yayınlara ulaşabilmesi, sadece kendi yayın ağımız içerisinde değil bizden bağımsız yayın yapan podcasterlara da destek olmak gibi bir misyonumuz var.” Podfresh ekibinin arkasında ciddi bir tecrübe ve saha çalışması olduğunu aktaran Kaspar, bugüne kadar bine yakın podcastin oluşumuna tanıklık ettiklerini ifade ediyor ve şöyle devam ediyor: “65’in üzerinde akademik ve kurumsal bazda eğitim verdik. Dolayısıyla Türkiye’de bin 500’ün üzerinde insana podcast eğitimi verdik ki bu Türkiye gibi yeni gelişmekte olan bir pazar açısından oldukça ciddi ve yüksek bir rakam.”

Podcast yayıncılığına başlamak ve bunu ilerleyen dönemde bir gelir modeline dönüştürmeyi düşünenlere geç kalmamalarını öneren Kaspar “Türkiye’deki ilk dalga hemen hemen tamamlanmak üzere. Son bir buçuk senedir çok ciddi bir ilgi var podcaste. Dinleyici rakamlarında da üretici rakamlarında da ciddi bir artış var. O yüzden bir an önce yola koyulmalarında fayda var. Takıldıkları, doğru bilgiye ulaşamadıkları zamanda Podfresh ekibi ve bütün yayın yardım mecraları hepsinin hizmetinde olacak.” diyor.

Dergiyi podfresh.co sitesine girip “Podcast Dergi” başlığına tıklayarak veya buradan okuyabilirsiniz.