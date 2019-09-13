Türkiye’nin ilk öykü app’i: Trendeki Yabancı 

#TrendekiYabancı, her ay yayımlanan bir öykü dergisi olarak yayın hayatına başladı

Can Yayınları #TrendekiYabancı ile yayıncılıkta bir ilke imza atıyor. Türkiye’nin ilk öykü app’i olan #TrendekiYabancı basılmıyor, gazetecide-kitapçıda bulunmuyor, doğrudan telefonunuza geliyor. Uygulamayı indirip her sayıda yayımlanacak 20 öyküyü okuyabilir, beğendiğiniz kısımlarının altını çizip paylaşabilirsiniz.

Dergiye abone olduğunuzda her sayının içeriğini çevrimdışı da okuyabilirsiniz; gittiğiniz yerde internet bağlantınızın olması gerekmiyor.

#TrendekiYabancı’nın ilk sayısında öyküsü olan yazarlar: Berkan M. Şimşek, Blair Lee, Bülent Ayyıldız, Devrim Kunter, Donna Miscolta, Ezgi Polat, Fatih Külahçı, Fatma Nur Kaptanoğlu, Ferit Edgü, Hakan Toker, Hikmet Hükümenoğlu, Juan José Millas, Katharine Weber, Mary Renzi, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Onur Akyıl, Orçun Ünal, Süreyyya Evren, Zeynep Kaçar.

#TrendekiYabancı, App Store ve Google Play Store’da yayında!