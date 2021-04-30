Haftalık Bağımsız Gazete 01 Mayıs 2021
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Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan 1 Mayıs bildirisi

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), yayımladığı bildiriyle 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde alanlarda yapılacak kutlamaların salgın koşulları öne sürülerek engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi

Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan 1 Mayıs bildirisi
GazeteKadıköy

Bildiride, “İşçiler çalıştırılırken dikkate alınmayan salgının, işçiler taleplerini seslendirdiğinde engel olarak ileri sürülmesini kabul etmiyoruz” denildi.

“Yaşasın 1 Mayıs” başlıklı bildiride TYS, “Dünyanın bütün emekçileri ve kalemleri birleşin!” çağrısında bulundu. TYS’nin bildirisi şöyle:

“1 Mayıs işçi ve emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günüdür.

İşçiler, günde 16 saati aşan ağır çalışma koşullarını değiştirebilmek, sekiz saatlik işgünü hakkını sağlamak için bedeller ödeyerek 1 Mayıs’ı kazanmıştır.

(…) Türkiye Yazarlar Sendikası olarak, salgın ve emeğin haklarına saldırı günlerinde; emekçilerin birleşik mücadelesinin ışığına her zamankinden daha fazla gereksinimimiz olduğuna inanıyor, emekçilerin haklı taleplerini sahipleniyoruz. İşçiler çalıştırılırken dikkate alınmayan salgının, işçiler taleplerini seslendirdiğinde engel olarak ileri sürülmesini kabul etmiyoruz.

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü, yasaklamalar nedeniyle emekçilerle birlikte alanlarda kutlayamamanın üzüntüsünü ve öfkesini yaşıyoruz.

İşçi ve emekçilerin, 1 MAYIS’ı fabrikalarda, işyerlerinde, gerekli önlemleri alarak semt ve alanlarda kutlamasının en temel hakları olduğu inancıyla destekliyoruz.

Dünyanın bütün emekçileri ve kalemleri birleşin!”

Etiketler; #1 mayıs bildirisi #tys
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