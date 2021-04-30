Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan 1 Mayıs bildirisi

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), yayımladığı bildiriyle 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde alanlarda yapılacak kutlamaların salgın koşulları öne sürülerek engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi

Bildiride, “İşçiler çalıştırılırken dikkate alınmayan salgının, işçiler taleplerini seslendirdiğinde engel olarak ileri sürülmesini kabul etmiyoruz” denildi.

“Yaşasın 1 Mayıs” başlıklı bildiride TYS, “Dünyanın bütün emekçileri ve kalemleri birleşin!” çağrısında bulundu. TYS’nin bildirisi şöyle:

“1 Mayıs işçi ve emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günüdür.

İşçiler, günde 16 saati aşan ağır çalışma koşullarını değiştirebilmek, sekiz saatlik işgünü hakkını sağlamak için bedeller ödeyerek 1 Mayıs’ı kazanmıştır.

(…) Türkiye Yazarlar Sendikası olarak, salgın ve emeğin haklarına saldırı günlerinde; emekçilerin birleşik mücadelesinin ışığına her zamankinden daha fazla gereksinimimiz olduğuna inanıyor, emekçilerin haklı taleplerini sahipleniyoruz. İşçiler çalıştırılırken dikkate alınmayan salgının, işçiler taleplerini seslendirdiğinde engel olarak ileri sürülmesini kabul etmiyoruz.

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü, yasaklamalar nedeniyle emekçilerle birlikte alanlarda kutlayamamanın üzüntüsünü ve öfkesini yaşıyoruz.

İşçi ve emekçilerin, 1 MAYIS’ı fabrikalarda, işyerlerinde, gerekli önlemleri alarak semt ve alanlarda kutlamasının en temel hakları olduğu inancıyla destekliyoruz.

Dünyanın bütün emekçileri ve kalemleri birleşin!”