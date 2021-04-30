Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan 1 Mayıs bildirisi

Bildiride, “İşçiler çalıştırılırken dikkate alınmayan salgının, işçiler taleplerini seslendirdiğinde engel olarak ileri sürülmesini kabul etmiyoruz” denildi.
“Yaşasın 1 Mayıs” başlıklı bildiride TYS, “Dünyanın bütün emekçileri ve kalemleri birleşin!” çağrısında bulundu. TYS’nin bildirisi şöyle:
“1 Mayıs işçi ve emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günüdür.
İşçiler, günde 16 saati aşan ağır çalışma koşullarını değiştirebilmek, sekiz saatlik işgünü hakkını sağlamak için bedeller ödeyerek 1 Mayıs’ı kazanmıştır.
(…) Türkiye Yazarlar Sendikası olarak, salgın ve emeğin haklarına saldırı günlerinde; emekçilerin birleşik mücadelesinin ışığına her zamankinden daha fazla gereksinimimiz olduğuna inanıyor, emekçilerin haklı taleplerini sahipleniyoruz. İşçiler çalıştırılırken dikkate alınmayan salgının, işçiler taleplerini seslendirdiğinde engel olarak ileri sürülmesini kabul etmiyoruz.
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü, yasaklamalar nedeniyle emekçilerle birlikte alanlarda kutlayamamanın üzüntüsünü ve öfkesini yaşıyoruz.
İşçi ve emekçilerin, 1 MAYIS’ı fabrikalarda, işyerlerinde, gerekli önlemleri alarak semt ve alanlarda kutlamasının en temel hakları olduğu inancıyla destekliyoruz.
Dünyanın bütün emekçileri ve kalemleri birleşin!”