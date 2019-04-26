Türkiye'den Japonya'ya çiçekli tablo

Japonya'ya dostluk mesajı içeren tablonun yapımına, siz de çiçeklerinizle katkı sunabilirsiniz...

Ünlü şair Nazım Hikmet'in ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırması sonucu yaşanan insanlık dramına dair kaleme aldığı 'Kız Çocuğu' şiiri, bir projeye ilham oldu. Mimar İlker Ertuğrul ve ressam Devrim Karaçay, bu şiirden yola çıkarak bir resim yapacaklar ve bu resmin renklerini endüstriyel boyalar değil kır çiçekleri oluşturacak.

Ertuğrul, "Anadolu’nun pek çok yerinden kır çiçekleri toplayarak çiçeklerin pigmentleriyle renklendireceğimiz bu eserde, doğanın renklerini karışmış bir kız çocuğu resmedilecek. Resmin bir kenarına Türkçe, İngilizce ve Japonca dilerinde şiirden dizeler yer alacak. Amacımız bu resmi temmuz başında tamamlayarak Japonya Konsolosluğu'na teslim etmek ve resmin; Ağustos ayındaki Hiroşima ve Nagazaki'nin 74. yıldönümünde Japonya'ya ulaşmasını sağlamak. Çocukların, insanların, kardeşliğin yaşayabilmesi için dünyaya dostluk ve kardeşlik mesajları vermek ve empati duygumuzu paylaşmak istiyoruz. Ayrıca bu yolla Nazım'ı ve onun düşüncelerini dile getirmekte de bir araç olabilmeyi diliyoruz" diyor.

Resmin yapılabilmesi için mümkün olduğunca çok destek gerektiğinden, eğer siz de katkı sunmak istiyorsanız; baharın geldiği bugünlerde kır çiçekleri toplayarak iletebilirsiniz.

(ilkerertugrul@yandex.com