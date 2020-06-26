Türkçeyi doğru konuşuyor muyuz?

Tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk’ün kaleme aldığı kitabı Türkçe Konuş(tur)ma Sanatı, sadece oyuncu adayları veya spikerlere değil, ana dilini güzel konuşmayı kendisine görev edinmiş herkese yol göstermeyi hedefliyor.

Tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk tarafından kaleme alınan Türkçe Konuş(tur)ma Sanatı, Türkçeyi iyi konuşmak isteyenler için rehber niteliği taşıyor. Kitapta yer alan soluma teknikleri, doğru ses kullanımı, seslenim, boğumlama, diksiyon gibi başlıklarla birlikte verilen alıştırmalar sayesinde isteyen herkes Türkçenin zenginliğine ulaşabiliyor. Üstelik kitaptaki derslerin yol göstericiliğini yine usta tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk kendi YouTube kanalındaki dersleriyle yapıyor.

Çağımız insanının en önemli problemlerinden birinin topluluk karşısında kendini özgürce ifade edememesi olduğunu söyleyen Kemal Kocatürk, “Elbette bunun çeşitli nedenleri var: O dili yeterince düzgün, akıcı ve etkin kullanamamak ya da utanma, kendini saklama gibi baskılanmış davranış biçimleri. Çocuk ve gençlerde henüz oluşmakta ya da oluşmuş, yetişkinlerde ise kemikleşmiş olan bu tür baskılanmaları üzerimizden atmanın en kestirme yolu, seslerin ‘nasıl ve nerede’ oluştuğunu doğru öğrenmektir. Bir dili akıcı ve düzgün konuşabilmenin olmazsa olmazı, o dilin seslerini doğru çıkarmayı başarabilmektir” diyor.

www.youtube.com/user/kemalkocaturk