Tüm dünyadan en iyi karikatürler bu sergide

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor

“Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında” adlı sergide, 1974’den bugüne kadar birincilik ödülü almış 38 eser yer alacak.

Türkiye'nin en önemli karikatür yarışmalarından biri olan Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nın ilki 1974 yılında gerçekleşti. Bu ilk yarışmanın büyük ödülünü ise General Franco faşist rejimi nedeniyle Fransa’ya kaçmak zorunda kalan ve sürgünde yaşayan İspanyol çizer Vasquez De Sola “Memleketim” adlı eseriyle kazanmıştı.

Karikatürcüler Derneği’nin bütün dünya karikatüristlerine açık olarak her yıl düzenlediği Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’na Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Rusya, Çin, İtalya gibi birçok ülkeden karikatüristler yoğun ilgi gösteriyor.

13 Nisan Cumartesi saat 16.00’da açılışı yapılacak “Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında” adlı sergi 5 Mayıs’a kadar görülebilir.