Trenler, uzun peronlar ve kitaplar…

Anadolu Yakası’nda özellikle Kadıköy gibi merkezi bir konumda kitaplarla buluşma olanağı okurları sevindiriyor

Haydarpaşa Garı’nın tarihi peronlarında düzenlenen 9. Kadıköy Kitap Günleri’ne katılan kitapseverlerle konuştuk. Kitap Günleri’nin ilk gününde stantları gezen okurlar etkinlikten oldukça mutlu ayrıldı. Etkinliğin özellikle Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayan kitapseverler, kitap fiyatlarındaki indirimlerden de memnun.

“HAYDARPAŞA BENZERSİZ”

Kitap günlerine Beykoz’dan gelen Gazetecilik Öğrencisi Feyzullah Doruk etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Çok güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerin daha sık yapılması lazım. Haydarpaşa tarihi dokusuyla ve insanlara hissettirdikleriyle benzersiz bir yer. Bu benzersizlik kitaplarla buluşunca inanılmaz bir hal almış. Fiyatlar da kitapevi piyasalarının çok altında. Biz öğrenciler için en cezbedici noktalarından bir tanesi de bu. Emeği geçenin emeğine sağlık.”

“DOYURUCU VE ETKİLEYİCİ”

Kitap günlerinin ziyaretçilerinden biri de Edebiyat Öğretmeni Zeynep Miraç’tı. İstanbul’da gerçekleşen kitap fuarlarının tümünü takip ettiğini söyleyen Miraç, “Öncelikle mekân değişik, alıştığımız kapalı mekanlardan değil. Kitapları bir arada görmek çok güzel. Tabi eski yıllarda kitap fuarlarında daha çok kitabı bir arada bulma imkânı vardı. Çünkü büyük kitapevleri yoktu. Burada da aynı eskisi gibi daha az ulaşılan yayınevlerini de görüyoruz. Dolayısıyla doyurucu ve etkileyici oluyor. Haydarpaşa’da olması, garı bu şekilde hissetmek hoşuma gitti. Tabi bir yandan da gar kendi işlevini görse daha çok sevinirim. Ama madem ki işlevini yapmayacaksa bu şekilde kullanılmasını tercih ederim.”

“GENÇLİĞİME DÖNMÜŞ GİBİ…”

Kitap günleri emekli gazeteci Coşkun Şenyurt’u ise çok heyecanlandırmış: “Bu kitap fuarını iple çektim, günleri saydım artık başlasın diye. Tarihi Haydarpaşa Gar’ına kapısından girdiğimde gençliğime dönmüş gibi hissettim. Erkenden geldim tadına daha fazla varmak için. 15 gündür bu günü iple çekiyordum zaten. Akşama kadar buranın keyfini çıkaracağım.”

“OĞLUMA HAYARPAŞA’YI ANLATTIM”

Kitap günlerine oğluyla gelen Kadıköy doğumlu Seynur Çimen hislerini şöyle anlatıyor: “Bu ikinci gelişim. Tarifsiz duygular yaşıyorum. Burası çocukluğumuzun garı olan Haydarpaşa. Bu hisleri yaşattığı için belediyemize teşekkür ediyoruz. Gelirken oğluma Haydarpaşa’da yaşadığımız anıları anlattım. Şimdi onunla birlikte geziyoruz. Kim düşündüyse yüreğine sağlık. Artık TÜYAP fuarına gidemiyoruz. Eskiden kitap fuarları merkezlerde olurdu. Şimdiyse neredeyse İstanbul’un dışında gerçekleşiyor. Bu anlamıyla da çok özel.”

“GURUR VERİCİ”

Kitap fuarına Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi korosunda bulunan ve Kitap Günleri’nde performans sergileyen kızıyla katılan Bahadır Yavuz şunları söyledi: “Ben zaten Haydarpaşa Gar’ının yıkılmaması için yapılan çoğu eylemde burada bulundum. Buranın yıkılmaması da bizim için güzel bir şey. Bugün gördüğüm kadarıyla da tadilatlar var ama çok ağır işliyor. Tabi ki buranın yıkılmaması üzerine de kitap fuarının burada yapılması baya güzel bir şey. Benim de bir payım var burada birçok eyleme geldim. Bu fuarda bu sebepten benim için gurur verici.”