Haftalık Bağımsız Gazete 12 Temmuz 2019
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Tren kazasına şarkı

Tren kazasına şarkı
Gökçe UYGUN

Müzisyenler platformu OnAir ve müzik grubu Atari Kasedi, 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da yaşanan feci tren kazasını unutmadı. Grup, bu kazayı, 1. yıl dönümünde  ‘ihmallerin aldığı canlar için’ yazdığı şarkısı “Nefes Almayan Hayatlar” ile anıyor.

Yapılan yazılı açıklamada, “Kaza ile cinayeti birbirinden ayıramayan adalet sistemine karşı hepimiz konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ve söylüyoruz... Şarkılarıyla kayıp ve acılarımızın sesi olmaya çalışan başta Atari Kasedi ve tüm OnAir ekibi olarak Çorlu tren katliamı yıl dönümünü biz de unutmuyoruz! Kaza değil cinayet olan bu elim günde kaybettiklerimize yangınımız, Nefes Almayan Hayatlar’ımıza acımız hiç dinmeyecek!

Onca ihmal ve kimse suçlu değil aslındaların, kaderin arkasına utanmadan sığınmaların dipsiz! kuyularındayken; tüm bunları unutturmamak, gündemde tutmak adına sanatın her alanının kullanılmasının etkili olduğuna inancımızla, ONAIR Müzik’in ‘Sahne’ projesi kapsamında; Atari Kasedi’nin Nefes Almayan Hayatlar teklisini dinleyenlerine sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki acılarımızı eylemleştirip sanatın bir dalı ile buluşturmadan aydınlık yok hiçbirimize…” denildi.

Şarkıyı dinlemek için: https://youtu.be/1S8c0QKtSEs

Etiketler; #çorlu tren kazası
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