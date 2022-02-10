Tomris Uyar Öykü Yarışması başvuruları başladı

Tomris Uyar Öykü Yarışması için başvurular başladı. “Yılın En Uzun Gecesi” temasıyla ilk kez düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan

Yazı-Yorum Edebiyat Dergisi ve Yeni İnsan Yayınevi, Tomris Uyar anısına öykü yarışması düzenliyor. “Yılın En Uzun Gecesi” temasıyla düzenlenen yarışma, öyküye gönül veren herkesin katılımına açık. Bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda Berna Durmaz, Feryal Tilmaç, Zeynep Eşin, Fuat Sevimay ve Mehmet Fırat Pürselim’in yer alıyor. Yarışmanın ön jürisinde İlknur Demir ve Aslı Esma Karaca var.

Birincilik ödülü alan yazarın hazırlayacağı öykü dosyasının, Yeni İnsan Yayınevi tarafından kitaplaştırılacağı yarışmada, ikinci olan yazarın öyküsü kitap seçkisinde, üçüncü ve dördüncü olan yarışmacıların öyküleriyse edebiyat dergilerinde yayımlanacak.

Son başvuru tarihinin 15 Nisan olduğu yarışmaya katılma koşulları şöyle:

Öykü türünde kitabı yayımlanmamış ve 18 yaş üzeri olmak. Türkçe dilinde yazmak.

En fazla iki öyküyle katılmak ve öykülerini dijital ya da basılı olarak daha önce yayınlamamış olmak.

Her bir öykü, en fazla 1500 sözcük uzunluğunda olmalı ve iki öykü ile başvuruluyorsa, tek word dosyası içinde gönderilmelidir.

Başvuru, adayın kendisi tarafından [email protected] e-posta adresine, 15 Nisan Cuma günü, saat 24:00’a kadar gönderilmeli.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi: https://www.yazi-yorum.net/2022/02/04/tomris-uyar-birinci-oyku-yarismasi/ adresinden edinilebilir.