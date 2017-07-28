Haftalık Bağımsız Gazete 28 Temmuz 2017
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Tiyatroyu sel aldı

Tiyatroyu sel aldı
GazeteKadıköy

Kadıköy’ün tiyatro mekânlarından Altkat Sanat, sel mağduru oldu. İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Moda Caddesi’ndeki Huzur Palas Pasajı’nın alt katında konuşlanan tiyatro mekânını su bastı.

Tiyatronun kurucularından, oyuncu Nevzat Süs, biraz zararları olduğunu ve en önemlisi zemin kaplama malzemelerinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Tiyatro sezonunun başlamasına (Eylül) 1 ay kaldığını anımsatan Süs, “Siz de 25 TL karşılığında bir bilet alarak sezon boyunca devam edecek 3 farklı oyunumuzun tercih edeceğiniz bir gösterimine gelebilirsiniz. Ya da bu bileti bir arkadaşınıza hediye ederek bize destek olabilirsiniz” çağrısını yaptı. İrtibat: 0536 214 27 33 bilgi@altkatsanat.com

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