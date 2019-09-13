Tiyatrolarda yeni sezon başlıyor

Kadıköy’ün tiyatrolarında yeni sezon açılışları önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor

Tiyatro ekipleri ve sahneleri, 2019-2020 sezonu için perdelerini açmaya ve yıl boyunca sergileyecekleri oyunları açıklamaya başladı. İşte üç sahneden haberler:

> Baba Sahne sezonu “Bir Baba Hamlet” ile açıyor

Baba Sahne 2019-2020 tiyatro sezonuna, kapalı gişe oynayan bol ödüllü komedisi “Bir Baba Hamlet” ile başlıyor. Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun yüksek enerjili performanslarıyla ve kahkaha dolu alışılmadık bir yorumla sahneye taşıyan “Bir Baba Hamlet”, 20, 21 ve 22 Eylül’de Baba Sahne’de!

Haziran ayında 200. oyunu geride bırakan “Bir Baba Hamlet”, iki sezondur kapalı gişe oynuyor. Gittiği tüm şehirlerde büyük ilgiyle karşılanan oyun, hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet ediyor.

Oyun Sebastian Seidel’in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu Baba Sahne prodüksiyonu “Bir Baba Hamlet”te zaman zaman seyirciler de oyuna dâhil oluyor.

İki perdelik “Bir Baba Hamlet”, 20 Eylül Cuma ve 21 Eylül Cumartesi akşamları saat 20.30’da; 22 Eylül Pazar günü ise 16.00’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek. Oyunun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.

> Moda Sahnesi sezonu iki yeni oyunla açıyor

Marguerite Duras’ın uzun bir evlilik ilişkisinden sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen “Yeni Bir Şarkı” adlı oyunu “kadın özgürleşme hareketinin” güçlü izlerini taşıyor. Murat Erşen’in çevirdiği ‘Yeni Bir Şarkı’ (orijinal adı: La Musica Deuxieme) oyununu Kemal Aydoğan yönetiyor. Bengi Günay’ın sahne tasarımını yaptığı oyunun ışık tasarımını İrfan Varlı, görsel tasarımını Cansu Köksal ve Burak Günay yapıyor. Kostüm tasarımını Gamze Saraçoğlu’nun yaptığı oyunun rollerini Melis Birkan ile Caner Cindoruk paylaşıyor.

Yeni Bir Şarkı 21 Eylül’de prömiyer yapacak. 21-22-25-26-27-28 Eylül tarihlerinde oynamaya devam edecek oyun, sezon boyunca moda sahnesi’nde seyredilebilir.

Sezon ikinci yeni oyunu “Ver, parayı” ekonomik kriz üzerine bir oyun… 23. İKSV İstanbul Tiyatro Festivalinde prömiyer yapacak olan oyunu Andreas Sauter ve Bernhard Studlar yazdı Kemal Aydoğan ve Çağlar Yalçınkaya yönetti. Oyunda Süreyya Güzel, Öner Ateş, Mehmet Solmaz, Cihat Süvarioğlu, Ali Büyükkartal, Zeynep Güngörenler ve Elif Gizem Aykul rol alıyor.

Geçtiğimiz sezonlarda oynamakta başlayan ve hala seyircinin yoğun ilgisinin devam ettiği Hamlet, Kıyı, Bütün Çılgınlar Sever Beni ile dans tiyatrosu örnekleri Maraton ve Balerin ile çocuk oyunu “Anlaştık mı?” oynamaya devam edecek.

> Yolcu Tiyatro sezona 4 farklı oyunla giriyor

Yolcu Tiyatro, 2’si yeni 2’si önceki sezonlardan toplam 4 farklı oyunla yeni sezonda seyircisinin karşısında olacak.

Yolcu Tiyatro sezonun ilk projesi olarak, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olan Wolfgang Borchert'in Kapıların Dışında adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kullanarak sahneliyor. Animasyonlarla oyuncuların içe içe geçtiği ve interaktif olarak sürekli iletişim halinde olduğu sahneleme ile dijital teknoloji oyunun bir parçası olarak kullanılıyor.

Ersin Umut Güler’in yönettiği, Behçet Necatigil’in çevirdiği oyunda; Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen ve Emre C. Sancar rol alıyor. Animasyon ve Ses Tasarımlarını Tufan Dağtekin’in yaptığı oyunun Kostüm Tasarımı Özlem Kaya’ya ait.

13 ödüllü oyun Joko’nun Doğum Günü 1 yıllık zorunlu aradan sonra yeni Joko’su ile geri dönüyor. Yolcu Tiyatro oyuncularından Cenk Dost Verdi’nin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanması üzerine 1 yıl ara verilen Joko’nun Doğum Günü, Verdi’nin 11 ayın sonunda tahliyesi edilmesinin ardından yoluna yeni Joko’su ile devam ediyor. Bu sezon Joko rolünde Erdem Kaynarca’nın oynayacağı oyun, 28 Ekim’de Baba Sahne’de seyircisinin karşısına çıkacak.

Kürklü Venüs 3. Sezonuna giriyor. 2 sezondur Türkiye’nin pek çok şehrinde sahnelenen, Ersin Umut Güler’in yönettiği ve Pervin Bağdat ile beraber başrollerini paylaştığı Kürklü Venüs, 9 Ekim’de Kozyatağı Kültür Merkezinde sezonu açıyor.

Yolcu Tiyatro’nun bu sezonki 4. Oyunu sezonun 2. yarısında prömiyerini yapacak.

Ersin Umut Güler’in uyarladığı ve yönetmenliğini yapacağı yeni projenin provalarına Kasım ayında başlanacak ve oyun Ocak ayında seyircisi karşısına çıkacak.