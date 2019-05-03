Tiyatroda yılın en iyileri ödüllendirildi

TEB Yılın Ödülleri, Yeldeğirmeni Sanat’ta sahiplerine verildi

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyelerinin, 2018-2019 sezonunda sahnelenen tiyatro oyunları arasından yaptıkları değerlendirme sonucu belirlediği 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde açıkladığı ödüller, sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde yapılan ve tiyatro oyuncusu Aslı Aybars’ın sunuculuğunu üstlendiği törene Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Timurlenk, Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Prof. Simten Gündeş ile aralarında Demet Taner, Zeynep Erkekli, Engin Uludağ, Özen Yula, Nergis Çorakçı, Rozet Hubeş, Ayşegül Yalçıner ve Filiz Coşkuner’in de olduğu tiyatro camiasından çok sayıda sanatçı katıldı.

Bu yıl 28. si düzenlenen TEB Ödülleri çerçevesinde, Onur Ödüllerinden biri, tiyatro sanatına verdiği maddî ve manevî desteğin yanı sıra yaşamının son günlerine dek yakından takip ederek, izleyerek ve yapıcı eleştirilerini esirgemeyerek genç oyuncuların daima yanında olan, hayat veda etmeden önce tüm mal varlığını Nesin Vakfı gibi bir eğitim kurumuna bağışlayan Gülriz Sururi’nin anısına İKSV Tiyatro Festivali Direktörü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Ödülleri Kurul Üyesi Leman Yılmaz’a takdim edildi. Diğer bir Onur Ödülü de akademisyen ve eleştirmen olarak Türk Tiyatrosu’nun son elli yılına damgasını vuran Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’e verildi. Yüksel ödülünü geçen yılın Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun elinden aldı.

ÖZEL ÖDÜL KADIKÖY TİYATROLARI PLATFORMU'NA

TEB Özel Ödülü bu yıl, profesyonel/amatör, mekânlı/mekânsız ayrımı olmaksızın Kadıköy’de tiyatro yapan tüm tiyatroları birlikte üretmeye davet eden, yerel yönetimle işbirliği kurarak kültür politikalarına yön vermek için kolları sıvayan, tiyatronun rekabetten ve bireysellikten değil birlikten güçleneceğine olan inancı körükleyen Kadıköy Tiyatroları Platformu’na Kültür İşleri Müdürü Prof. Simten Gündeş tarafından takdim edildi.

Törende, Yılın Yapımı Ödülü, Berkun Oya’nın kurucusu olduğu Krek Tiyatro prodüksiyonu “Dünyada Karşılaşmış Gibi” oyununa, Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü, Craft Tiyatro’nun “Fotoğraf 51” adlı oyunundaki performansıyla Funda Eryiğit’e, Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü de BAM Tiyatro’nun “Kader Can” adlı oyunundaki tek kişilik performansıyla Deniz Karaoğlu’na verildi.