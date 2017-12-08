Tiyatroculardan Çalıştay

Kadıköy Tiyatrolar Platformu çatısı altında bir araya gelen oyuncular kendi iç yapılarını ve işleyişlerini güçlendirmek ve sanatseverlerin beklentilerine daha fazla katkı sağlamak için Çalıştay düzenledi

Berkay YALAZ

Kadıköy’de yerleşik bir sahnesi olan veya sahnesi olmasa da oyunlarını ağırlıklı olarak Kadıköy seyircisiyle buluşturan tiyatro gruplarının 2016 yılının Ocak ayında kurduğu Kadıköy Tiyatroları Platformu hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

İki yıl önce tiyatronun sorunlarını birlikte çözmek ve daha fazla insan ile buluşmak amacıyla bir araya gelen tiyatro sanatçıları Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nu kurdu. 25 toplulukla yola çıkan Kadıköy Tiyatroları Platformu 60’ın üzerinde tiyatro grubunu bünyesinde buluşturdu.

Kadıköy Belediyesi işbirliği ile önemli projeleri hayata geçiren platform geçtiğimiz aylarda “Benim Komşum Tiyatro” adıyla Kadıköy’deki 15 mahallede tiyatro atölyeleri gerçekleştirmiş, mahalleliyi tiyatro ile buluşturmuştu. Dünya Tiyatrolar Günü’nü şenlikle kutlayan platform yeni sezonu da şenlikle açmış 5 gün boyunca Kadıköy’ün 16 sahnesinde 24 oyun sahnelenmişti.

Kadıköy Tiyatroları Platformu 4 Aralık’ta gerçekleştirdiği “Çalıştay” ile yapısını, yönetim şeklini ve üretim kabiliyetini güçlendirmek yolunda önemli bir adım daha attı.

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölye’sinde (TAK) gerçekleşen Çalıştay’da platformun kendi iç yapısını ve işleyişini güçlendirmek, kültür sanat politikalarının gelişimi için üretim gücünü arttırmak, etkin projeler yaratarak sanatseverlerin beklentilerine daha fazla katkı sağlamanın yollarını aradı.

Kadıköy Tiyatroları Platformu adına yapılan açıklamada “Açığa çıkan sinerjisiyle, başta Kadıköylüler olmak üzere tüm sanatseverleri heyecanlandıran Çalıştay yeni oluşumlar ve projeleri hayata geçirebilmek için Kadıköy Tiyatroları Platformu’nu daha da güçlendirdi” denildi. Platform Çalıştay sonuç bildirgesini ilerleyen günlerde açıklayacak.