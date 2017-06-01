Tiyatro sevdalısı öğretmenlerden oyun

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan ve tiyatro aşığı öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Öğretmenler Tiyatro Grubu, geleneksel olarak sergilediği oyunlarına bir yenisini daha ekledi

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan ve tiyatro aşığı öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Öğretmenler Tiyatro Grubu, geleneksel olarak sergilediği oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Öğretmenler, William Shakespeare‘in Can Yücel tarafından çevrilen tiyatro oyunu “Bahar Noktası” ile geçen perşembe günü Kadıköy Halk Eğitim Merkez’inde prömiyer yaptı. Salonda bulunan yaklaşık 600 kişi gösteri sonrası öğretmenleri ayakta alkışladı. Öğretmenler Tiyatro Grubu, geçtiğimiz yıllarda da Lüküs Hayat, Kibarlık Budalası, Kapıların Dışında, Bir Evlenme Teklifi ve Sevgili Doktor oyunlarını sergilemişti.