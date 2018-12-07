Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2018
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Tiyatro Oyunu Ödülleri sahiplerini buluyor

Tiyatroya yeni eserler kazandırmayı amaçlayan Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor. 10 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek ödül törenine tüm tiyatro ve sanatseverler davetli!

Tiyatro Oyunu Ödülleri sahiplerini buluyor
GazeteKadıköy

Tiyatro alanında yeni eserlerin yaratılmasını teşvik edip, yerli tiyatro eseri repertuvarının zenginleşmesini amaçlayan Kadıköy Belediyesi, bu yıl ikinci kez ‘Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması’nı düzenledi. TC vatandaşı tüm yazar ve edebiyatçılara açık olan yarışmada, yarışmanın seçici kurulunda Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Orhan Alkaya, Cevat Çapan, Bilgesu Erenus, Yücel Erten, Beliz Güçbilmez, Dikmen Gürün ve Nesrin Kazankaya; ön seçici kurulunda ise Levent Aras, Günay Ertekin ve Sinem Özlek yer aldı. Gerçekleştirilen kurul toplantıları ve müzakereler sonucunda dört oyuna ödül verilmesi kararlaştırıldı.

“İNSAN HÜZNÜ” BİRİNCİ OLDU

Yarışmada “İnsan Hüznü” adlı oyunuyla Mehmet Selçuk Bilge Birincilik Ödülü ve “Huzur Apartmanı” adlı oyunuyla Aslı Ayhan İkincilik Ödülü alırken; “Babaannemin İlk Twit’i” adlı eseriyle Nedim Saban ve “Benim Annem Cumartesi” adlı oyunuyla Cihan Çakan Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü. Ödüller 10 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Moda Sahnesi’nde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreni ve kokteylin ardından ‘Komik Günler’ adlı müzik grubunun sahne alacağı ödül törenine tüm tiyatro ve sanatseverler davetli. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, 2017 yılında ödül kazanan oyunları bir kitap halinde yayımladığı gibi, 2018 yılında ödül kazanan oyunları da yayımlayacak.

Bilgi için: http://www.tiyatroyarismasi.kadikoy.bel.tr/

Etiketler; #ulusal tiyatro oyunu ödülleri #Kadıköy Belediyesi #moda sahnesi #10 aralık
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