Tiyatro Festivali’nde sona doğru…

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali 18 Ağustos Cuma günü “Yaşamaya Dair” oyunuyla son bulacak

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Tiyatro Festivali’nde 15 oyun izleyici ile buluştu. Her akşam yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı oyunları bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi izledi. Tüm oyunların ilgiyle izlendiği festival 18 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

Son haftasına giren Tiyatro Festival’inde bu hafta sezon boyunca kapalı gişe oynayan oyunlar izleyici ile buluşacak.

Festivalin 16 Ağustos Çarşamba (bu akşam) sahne alacak oyunu, ünlü tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu’nun “Usta ve Çırak” isimli oyunu.

Uygur Sanat Tiyatrosu ise 17 Ağustos Perşembe akşamı “Akizadeler-Bir Tatlı Huzur” isimli oyunla Özgürlük Parkı Sahnesi’nde olacak. Nejat Uygur'un yazdığı ve Süha Uygur'un yönettiği oyun İstanbul'un köklü ve önemli ailelerinden biri olan Akizadelerin hayatını konu alıyor.

Festival, Nazım Hikmet’in yaşamından kesitlerin ozanın şiirleri ile anlatıldığı Genco Erkal tarafından uyarlanan “Yaşamaya Dair” oyunu ile veda edecek. Beş yılda 260 kez kapalı gişe oynayan oyunda Tülay Günal ve Genco Erkal Selamiçeşme Parkında izleyici ile buluşacak.

Tiyatro Festivali’ne dair konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu tiyatro severlerin sezonda izleyemediği bazı oyunları yıldızlar altında izlemeye katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek “Ben de sezonda izleme fırsatı bulamadığım bazı oyunları festivalde izledim. Festivale ilgi her geçen yıl artıyor. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Sanata, edebiyata, tiyatroya ilginin artmasını çok önemli buluyorum. Tiyatro hayattır, inattır. Sanata, tiyatro ile hayata ve ideallerimize tutunacağız. Sahne alan tüm oyuncularımıza ve tiyatro sahnelerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yine sezonun en iyi oyunları ile Özgürlük Parkında olacağız.” dedi.

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenen oyunların ücretsiz davetiyeleri Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki gişelerden alınabiliyor.

16 Ağustos Çarşamba 21.00 / Usta ve Çırak / Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

17 Ağustos Perşembe 21.00 / Akidezadeler Bir Tatlı Huzur / Uygur Sanat Tiyatrosu

18 Ağustos Cuma 21.00 / Yaşamaya Dair / Dostlar Tiyatrosu