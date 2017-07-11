“Tiyatro çok güzelmiş!”

Çoğu çocuğu tiyatroyla tanıştıran, pek çoğuna 15 günlük maraton yaşatan Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali, yine keyifli yaz akşamlarına imza atıyor

Fotoğraflar: Gürbüz Engin - Berkay Yalaz

Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen “Çocuk Tiyatro Festivali”, 7 Temmuz Cuma günü, Altınok Tiyatrosu’nun “Bir Okyanus Masalı Denizkızı Müzikali”yle başladı. 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyununun ücretsiz izlendiği, çocukları tiyatro ile tanıştırıp, açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan festivale, bu yıl da ilgi yoğun oldu. Minikler ve ebeveynleri, içinden geçtiğimiz sıcak yaz günlerinde Özgürlük Parkı’nın doğal ortamında bir yandan ciğerlerini oksijenle doldururken, diğer yandan yıldızlar altında birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarını izlemenin keyfine vardı. Biz de Gazete Kadıköy olarak oyunları izlemeye gelen çocuklara, ailelere ve oyunculara mikrofon uzattık. Çocukların bir kısmı ilk defa tiyatroya gelmenin heyecanını gazetemizle paylaşırken, ebeveynler festivalden oldukça memnun olduklarını dile getiriyor.

ÇOCUKLARIN “UNUTULMAZ” GÜNLERİ

Halil Kutay Kap: Ben masalları çok severim. Bugün izlediğim oyunda da sevdiğim üç tane masalı oyuna çevirdiler. Biraz daha farklı ve daha komik oldu. Çok eğlendim. Tiyatroya ikinci defa geldim. Daha önce bir de 6 yaşımda yine buraya gelmiştim. Bundan sonraki günlerde de geleceğim.

Ada İnce: Anneannem ve dedemle birlikte tiyatro izlemeye geldim. Oturan Boğa oyununu izledik. Çok komik buldum. Tiyatro çok güzel bir şeymiş. Bundan sonra da hep gelmek istiyorum.

Doruk İnce: Günüm çok güzel geçti. Oyunda, dövüşerek değil konuşarak anlaşmamız gerektiğini anlatıyordu. Ve doğru konuşmamız gerektiğini anlatıyordu. Çok güldüm. Keşke her gün tiyatro olsa burada, ben de gelsem.

Nisagül Tokalak: Bugün böyle bir etkinlik için burada bulunduğum için çok heyecanlıyım. İlk defa tiyatroya geliyorum. Çok güldüm ve güzel bir gün geçirdim. Bu günü hiç unutmayacağım.

Mertcan Güneş: Bugün buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım. Okuldaki gösteriler dışında hiç tiyatroya gelmemiştim. Burada yani açık havada olması çok güzel. Oyunu da çok yararlı buldum. Öfkelenmememiz gerektiğini anlatıyordu.

Nazım Gümüş: Ben de ilk defa geldim tiyatroya. Çok komik buldum oyunu. Oyunda gördüklerimizi burada arkadaşlarımla birlikte tekrar oynuyoruz.

Su Tozan: Arkadaşlarımla birlikte geldiğim için daha mutlu ve heyecanlıydım. Onlarla birlikte oyunu izledim. Benim annem de oyuncu, bugünkü oyunda oynuyordu. Sahne aralarında ona yardım ettim. Çok keyifliydi.

ÇOCUKLAR MUTLU AİLELER MEMNUN

Aileler de etkinlikten en az çocuklar kadar mutlu ayrıldı. Festivalin çocuklara tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek açısından çok önemli olduğunu dile getiren ebeveynler, tiyatronun etkilerini çocuklarda gözlemleyebildiklerini vurguluyor.

Emine Kap: Biz belediyenin bütün etkinliklerine katılıyoruz. Çok güzel bir şey. Çocuklara tiyatroyu sevdirmek, tiyatroyu tanıtmak açısından. Biz normalde de tiyatrolara götürmeye çalışıyoruz ama çok sık götüremeyebiliyoruz. Fakat burada olunca hiç bir günü kaçırmıyoruz. Önceki senelerde de hep geldik. Çocuklarımız buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Onun için biz de çok mutluyuz.

Nadir Birbilen: Ben bu etkinliğe torunlarımla birlikte geldim. Biz bu etkinliklerden çok memnunuz. Birincisi hem çocuklar hem bizim için çok önemli. Çocuklar üzerinde büyük etkileri var. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Toplumu da bir araya getiriyor. İlişkilerimizi geliştiriyor.

Burcu Karaş: Kızımla birlikte 2 senedir geliyoruz. Etkinlik başladığından beri her gün buradayız. Çocuklar da çok memnunlar. Tiyatro sevgisinin aşılanması için çok önemli. Gün içinde heyecanla akşamı bekliyorlar. Hem de gidemediğimiz tiyatroları burada seyretmiş oluyoruz.

Feral Zeren: Sadece çocuklar değil aslında biz de keyif alıyoruz. Bugün “Oturan Boğa” oyununa geldik. Oturan Boğa deyince akla gelen herkesin bildiği bir hikaye vardır. Ben onun uyarlaması sanıyordum. Fakat ona da değinen farklı bir hikayeymiş. Çok yaratıcı buldum. Çocukların daha kaliteli vakit geçirmesi için çok iyi düşünülmüş.

Hatice Güneş: Benim çok hoşuma gitti. Göztepe’de oturuyorum fakat daha önce hiç gelmemiştim. Bundan sonra her gün getireceğim çocukları. Açık havada olması çok güzel serin serin.

“SANAT VE SPOR ÇOK ÖNEMLİ”

Festival programında yer alan, Tiyatro Kumpanyası’nın “Oturan Boğa” adlı oyununda oynayan Yeliz Tozan, hem bir anne, hem bir oyuncu olarak Çocuk Tiyatro Festivali’ni gazetemize şu sözlerle yorumladı: “Çocukların tiyatro oyunu izlemesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun ilk sebebi, karşılarında izledikleri hikayeyle empati kurmaları, bununla ilgili kendilerine dersler çıkarmaları. Sanat ve spor çok önemli çocukların gelişiminde. Bu sebeple biz de tiyatro alanında bu konuda bir puzzleın bir parçası olabilirsek ne mutlu. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği böyle etkinlikler de insanları, velileri, ebeveynleri buraya getirmek adına çok önemli. Şu zamanda öncelik ihtiyaçlarımız yemek, barınmak, çocuğun giyim masraflarını karşılamak oluyor. Okullar ayrı bir masraf zaten. Böyle bir durumda ücretsiz bir etkinlik, böyle güvenilen oyunlarla gerçekleştiğinde doğru mesajlar verdiğimizi ve amaca ulaştığımızı düşünüyoruz. Ben de çocuğumla diğer oyunları izlemeye geleceğim. Bu noktada veliler için ücretsiz olmasının aile bütçesine de faydası var. Ulaşılabilirliği arttırıyor. Gerçekten çok güzel bir ortam. Burada oynamak da, seyirci olmak da çok keyifli. Bir şekilde benim için, çocuğum için parkta karşılaştığı bir arkadaşıyla aynı mahallede aynı ortamda karşılaşmak da çok önemli.”

21 TEMMUZ’DA BİTİYOR!

Bu yıl 16.sı düzenlenen festival 21 Temmuz Cuma akşamı Öykü Sahne’den Sertaç Ayvaz’ın yazıp yönettiği “Işıklı Ayakkabılar” oyunuyla son bulacak. Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri’nden temin edebilirler.