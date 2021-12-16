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Timur Selçuk şarkılar ve danslarla anılıyor

Mercan Selçuk’un, babası Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dansla yorumladığı “Babamın Şarkıları” gösterisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde

Timur Selçuk şarkılar ve danslarla anılıyor
GazeteKadıköy

Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları”, Münir Nurettin Selçuk’tan bugüne üç nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sahneye yansıyor.

Usta müzisyen Timur Selçuk’a özlem ve saygıyla gerçekleşen temsil sırasında, gazeteci Nebil Özgentürk’ün “Bir Yudum İnsan” belgeselinden de bir bölüm gösteriliyor. Sanatçı bir ailenin üçüncü nesil temsilcisi olan Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un “İspanyol Meyhanesi”, “Beyaz Güvercin”, “Ayrılanlar İçin”, “Ekonomi Bilmecesi” gibi klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT),  dansçılarının performanslarıyla sahneleniyor. 

MSDT eseri olan gösteri, ilk prömiyerini pandemi öncesi yapmıştı. Performansları izleyen Timur Selçuk coşkulu alkışlar arasında sahneye çıkarak izleyiciyi son kez selamlamış, salonda hep bir ağızdan “Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü” seslendirilmişti.  Usta müzisyen, 6 Kasım 2020’de hayata veda etmişti.

Babamın Şarkıları, 27 Aralık’ta saat 20.30’da CKM’de; ardından 18 Ocak’ta Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak.

Etiketler; #timur selçuk #mercan selçuk #münir nurettin selçuk
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