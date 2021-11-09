TESAK’ta akşamüstü konuşmaları başlıyor

Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde pandemi nedeniyle ara verilen Çarşamba Akşamüstü Konuşmaları yeniden yüz yüze yapılacak

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi söyleşileri pandemi sürecinde verilen uzun bir aradan sonra yeniden başlıyor. Yüz yüze yapılacak söyleşilerin ilk konuğu Kadıköylü yazar Buket Uzuner. Türk Mitolojisi’nden fantastik öğeler kullanarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarını ele aldığı “Tabiat Dörtlemesi” romanlarıyla öne çıkan Uzuner’in konuşması “iklim-kurgu” üzerine. Antroposen Çağı’nda, içinde yaşadığımız kaçınılmaz iklim krizinde “Edebiyatçının eko-eleştirel sorumluluğu var mıdır?” sorusunu soran Uzuner, 17 Kasım Çarşamba 18.30’daki konuşmasında ‘tabiat yazarlığı’ndan da bahsedecek.

24 Kasım Çarşamba 18.30’da ise Latin Dili ve Edebiyatı uzmanı Dr. C. Cengiz Çevik, “Epikurosçuluk veya Haz Ahlakı” başlıklı konuşmayla TESAK’ta olacak ve tarih boyunca yanlış yorumlanan, doğal olmayan kontrolsüz bir haz deneyimi sanılarak ahlaksızlıkla suçlanan Epikurosçu haz anlayışını antik literatürün rehberliğinde ele alacak.

Etkinlik katılım koşulları

Pandemi koşulları nedeniyle TESAK Konferans Salonu’nda ağırlanacak azami katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlandırıldı. Girişler etkinlik saatinden yarım saat önce başlayacak ve ilk gelen 50 kişi HES uygulaması üzerinden yapılacak kontrolle etkinliğe giriş yapabilecek. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş katılımcılar en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testini göstermek zorunda.