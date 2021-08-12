Ters Dergi ekibi okurla Kadıköy’de buluştu

Ters Dergi “ALBÜM” imza günü 7 Ağustos Cumartesi günü Kadıköy’de yapıldı

Pandemi sürecinde ilk olma özelliği taşıyan ve uzun bir süre sonra mizah ve edebiyat dünyasının sevilen isimlerini okurla buluşturan imza etkinliğine katılım yoğundu.

Çizgi ve mizah dünyasının ustaları 14.00-17.00 arasında okurlara “Albüm” sayısını imzaladılar ve okurla bol bol sohbet ettiler. Okur-yazar/çizer buluşmalarında ilk olma özelliği taşıyan buluşmanın geleneksel hale gelmesi bekliyor.

Buluşmaya Ters Albüm'e işleriyle katkı veren Bülent Arabacıoğlu, Can Barslan, Cemil Cahit Yavuz, Necmi Yalçın, Ali Doğanlı, Mümin Durmaz, Alper Ocak, Nevzat Ziylan ve Faruken Bayraktar katıldı. Ayrıca Albüm ve www.tersdergi.com ekibinden Tümer Geban, Sait Oktay, Hatay Dumlupınar, Hale Pakcan, Ebru Sungur, Emre Aksoy, Mevlut Uludağ, Serdar Kar da hazır bulundular. Etkinlikte geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz usta karikatürist Kaan Ertem de unutulmadı.