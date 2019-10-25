Gallery 11.17, açılışında Mevlüt Akyıldız’ın İstanbul’da ilk kez sergilenecek olan eserlerini izleyiciye sunuyor

Caddebostan’da sanat dünyasına yeni katılan Gallery 11.17, açılışında Mevlüt Akyıldız’ın İstanbul’da ilk kez sergilenecek olan 30'a yakın camaltı resim ve 12 heykelini ilk kez İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor.

Ege Yılmaz doktora tezinde Akyıldız’ın sanatından şöyle bahsediyor: “Akyıldız’ın resimlerine verdiği isimler ve resmin konuları halk dilinden seçilmiş vecizeler, atasözleri, deyişler ve masallardan oluşur. Sanatçı için isimler önemlidir. Üretim sürecinde çelişkilerden yola çıkan sanatçı eserlerinde hiciv ve ironiden yararlanmış, kendini bu şekilde ifade etmiştir.”

Şair ve yazar Ahmet Telli ise Mevlüt Akyıldız’ın resim ve heykelleri için şunları söylüyor: “Gerçekliği tersyüz ederek gülümseten, gülümsetirken de kültürel, yaşamsal alanlardaki zıtların birliğinin alttan alta işlediğini fark ettiren resimler bunlar. İronik bakışla popüler kültürle dalga geçerken, uyumsuzluğun, kaotik olanın ritmi devinir figürlerde. Bu heykellerdeki kadın figürleri başlı başına değerlendirme konusu olabilir. Erkek egemenliğine meydan okuyuşun yanında, diklenen bir tavırla özgüvenin parodisi olarak da okunabilir bunlar.”

“Terazi Lastik Cimnastik” isimli sergi 1 Aralık’a kadar Pazar ve Pazartesi günleri dışında her gün saat 11.00 ile 19.00 arası Gallery11.17’de izlenebilir.

Adres: Caddebostan Gökçe Sokak No:11 Tel: 0216 803 44 17

www.gallery1117.com