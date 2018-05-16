Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
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Teoman Kadıköy’e geliyor

Teoman, kitabını Kadıköy'de imzalayacak

Teoman Kadıköy’e geliyor
Gökçe UYGUN

Bugüne dek hikâyelerini hep şarkılarıyla anlatan şarkıcı/müzisyen Teoman, şimdiyse yaşamından küçük izleri, küçük anı parçalarını Fasa Fiso adlı kitabında bir araya getiriyor.  Rock müziğin başarılı ismi Teoman, kitabının imza günlerinde hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçı, yeni kitabını, 20 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te D&R Suadiye’de imzalayacak.

Şarkılarıyla rock müziğe damgasını vuran Teoman bu defa kalemi, kendi hayatına dair hikâyelerini anlatmak için eline aldı. Teoman’ın, çocuk Teoman’dan rock yıldızı Teoman’a uzanan yolculuğunu anlatırken, zaman zaman şarkı sözleriyle röportajlardan alıntıların da anılara eşlik ettiği kitabı Fasa Fiso, hep kitap logosuyla yayınlandı.

Kitaba dair basın bültenini de kendisi kaleme alan Teoman, neden böyle bir kitap yazdığı sorusunu şöyle yanıtladı; ‘’Sanatçının kişiliğinin, yaptıklarına bir başka boyut daha kazandırdığını düşünüyorum. Bu işe de yarasın isterim yazdığım kitap. Kitaptaki hikâyeleri “light” bir perspektiften yazmaya çalıştım. Geçmişin dertlerini, üzüntülerini de bu perspektiften yansıtmaya baktım. İnsanlar bu kitaptan çıktıklarında, hafif hissetsinler istedim. Çok önemli hikâyeler beklemeyin okurken.  Eninde sonunda çocuksu bir mesleğe hayatını vermiş bir kişinin hikâyelerini okuyacaksınız. Ne kadar önemli olabilir ki bu hikâyeler? Zaten o yüzden kitabımın adı da, Fasa Fiso.’’

Etiketler; #teoman #kitap #fasfiso #kadikoy #Suadiye #imza
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