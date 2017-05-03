Teneke Trampet ‘Olmaz’ diyor

Sokak müziği ve akustik dinletilerle başlayan yolculuğunun yeni durağında Teneke Trampet ikinci albümü ‘Olmaz’ı yayınladı.

Kalan Müzik’ten çıkan albümde, 7 şarkı yer alıyor. Şarkılar, müzikal zenginliklerinin yanında sözleriyle de dikkat çekiyor. Murat Özfilizler’in stop-motion kısa filmiyle görselleştirdiği “Gezi” gibi parçalarla sesini duyuran Teneke Trampet, bu kez “Dostlarım” ile başka memleketlere giderken bavula konup götürülmek istenen dostlardan, “Zamanda” ile şarkısız ve insansız zamanlardaki belirsizliklerden, “Aşk Abaküsü” ile saymaya çalıştıkça sonsuzlaşan aşktan, “Olmaz” ile düşlere konan yasaklara meydan okumaktan söz ediyor.

Cem Pulathaneli (akustik gitar, elektro gitar, vokal) Egemen Özaltınkol (davul), Ergin Kandemir (akustik gitar, elektro gitar, vokal), Koray Bulut (bas) ve Oğuz Tarihmen’den (akustik gitar, flüt, mandolin, mızıka, vokal) oluşan grup, kurulduğu 90’lı yıllarında sonundan bugüne dek isyanlarını şarkılarıyla dile getiriyor. Grup, adını Alman yazar Günther Grass’ın, içinde bulunduğu baskıcı dünyada büyümeyi reddeden, trampetini çalan ve sinirlendiğinde attığı çığlıklarla etrafta ne varsa kırıp döken karakteri Oskar Mazerath'ı anlattığı "Teneke Trampet" adlı romanından alan grup, tıpkı Oskar gibi seslerini duyurabilmek için müzik yapıyor.