Haftalık Bağımsız Gazete 24 Şubat 2018
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Teneke Trampet Hangart’ta

Teneke Trampet Hangart’ta
GazeteKadıköy

Yeldeğirmeni’ndeki sanat mekanı Hangart, bu hafta Teneke Trampet’i ağırlayacak.

Üç ozan-şarkı yazarı arkadaş, Günter Grass’ın, yaşadığı baskıcı dünyaya büyümeyi reddeden, tepesi attığında trampetini çalıp çığlıklar atarak etrafta ne varsa kırıp döken karakteri Oskar Mazerath'ı anlattığı “Teneke Trampet” adlı romanını yaptıkları protest müziğe uygun bularak gruba bu adı verirler. 
Önceleri uzun süre sokak müziği yapan Teneke Trampet, sonradan büyüyerek bir rock grubuna dönüşür. Müzik yapma amaçları yaşama kayıtsız kalmayıp müdahale etmek olan grubun Kalan Müzik'ten yayınlanan "İzin Verme" ve "Olmaz" adlı iki albümü bulunuyor.

Teneke Trampet konseri 24 Şubat Cumartesi 20.00’de Hangart Akustik Sahne’de. Bilet: 30 TL. Kontenjan: 60 kişi

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