Tel Aviv’li sanatçı Kadıköy’e geliyor

Tel Aviv’li sanatçı Nir Peled Kadıköy’de Black Flag Art’ta yer alacak kişisel sergisi ve Yeldeğirmeni Mahallesi’nde hayata geçireceği duvar resmiyle sanat severlerle buluşacak

“Pilpeled” adıyla tanınan 1985 doğumlu Tel Aviv’li sanatçı Nir Peled, kendi adını taşıyan sergisi “PILPELED”ile 30 Ağustos’tan 1 Ekim 2020’ye dek Kadıköy’ün yeni sanat mekânlarından Black Flag Art’ta yer alacak. Sanatatak haberine göre sergide sanatçının İstanbul’da ve İstanbul’dan ilhamla ürettiği yeni işlerinin yansıra siyah beyaz desenlerinden oluşan bir seçki görülebilecek. Ayrıca, Pilpeled, Yeldeğirmeni Mahallesi’nde Talimhane Sokak’ta bulunan bir binanın yan duvarına 15 x 15 metre boyutlarında bir duvar resmi de uygulayacak.

Pilpeled, 2000’lerin ortasından itibaren geliştirdiği özgün tarzı ve siyah beyaz desenleriyle İsrail sanat ve tasarım dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olarak uluslararası üne kavuştu. Grafik, grafiti, illüstrasyon karması ayrıksı tarzı ve monokromatik boya tekniğiyle uyguladığı duvar resimleriyle sokak sanatı alanında önemli bir yer edindi. Pilpeled’in duvar resimleri Tel Aviv’den Paris’e, Krakov’dan Cape Town’a Berlin’den Los Angeles’a dünyanın pek çok şehrinde yer alıyor. Pilpeled, 2018 yılında Time Out dergisinin en iyi grafiti ödülünü almıştı