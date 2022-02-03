Mine Sanat Galerisi sahibi Mine Gülener'in organizasyonu ile düzenlenen “Teksin Özgüz Anısına Koleksiyonundan Bir Seçki” sergisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılıyor

Sergide kısa bir süre önce kaybettiğimiz, İstanbul Anadolu yakasında önemli sergilere ev sahipliği yapmış, sanata kucak açmış, Teksin Sanat Galerisi kurucusu Teksin Özgüz’ün, 20 yıllık sanat galericiliği süresince oluşturduğu sanat koleksiyonundan bir seçki izleyici ile buluşuyor.

Sergide 1990’lı yıllardan günümüze çağdaş Türk sanatından örnekler izlenirken, aynı zamanda bir koleksiyonculuk tutkusunun izi sürülebilecek. Teksin Sanat Galerisi’nin kurucusu ve ressam Teksin Özgüz’ün, sanata ve sanatçıya yaptığı hizmetlere bir teşekkür ve anma sergisi 28 Şubat’a kadar Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde izlenebilir.