Teatral seminerler

Kadıköy’de yapılacak iki etkinlikte çocuk yetiştirme ve ilişkiler konuları ele alınacak

Hülyanida Şahin (Astro Terapist ve Doğru Nokta Terapi Uzmanı) ve Ceyda Yücesan (oyuncu, eğitmen), Kadıköy’de verecekleri iki interaktif seminerde katılımcıları çocuk büyütmek ve ikili ilişkiler konusunda aydınlatacak.

“Yanlış İnsanla Doğru İlişki Kurma Takıntısı” adlı aktif tiyatral seminerde, Şahin ve Yücesan’ın performatif etkileşimi, ilişkilere objektif olarak bakma ve kişilerin kendileriyle ve ilişkileriyle yüzleşmelerine alan tanıyacak. Etkinlik 13 Nisan Cumartesi günü 20:00’de yapılacak. “Yanlış ebeveynlikle doğru çocuk büyütme sanatı” adlı interaktif etkinlikte de katılımcılar tiyatro oyunu eşliğinde ebeveyn ve çocuk olmayı deneyimleyecek. Bu etkinlik de 28 Nisan Pazar günü saat 12:00’de başlayacak.

(Caferağa Mah. Sakızgülü Sk. Taranto Apt. No:7 Kat:1)